Le vicende ambientate ad Una vita continuano a tenere alta l'attenzione dei telespettatori italiani anche durante l'estate. Le trame delle puntate in onda dal 5 all'11 luglio su Canale 5, svelano che Ramon Palacios (Junma Navas) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) riusciranno finalmente a chiarirsi mentre Telmo deciderà di lasciare Acacias 38. Infine le guardie civili porteranno Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) in carcere dopo un'esibizione.

Una Vita, anticipazioni 5-11 luglio: Ramon e Felipe si riappacificano

Stando alle anticipazioni della soap opera iberica, inerenti alle puntate trasmesse da domenica 5 a sabato 11 luglio, si evince che Genoveva giurerà di vendicare la morte di suo marito dopo essere tornata dal funerale.

Ramon e Felipe, invece, riusciranno a sotterrare l'ascia di guerra in occasione della messa in suffragio di Trini e Celia. In ospedale, Telmo non si staccherà un attimo dal capezzale di Lucia, che morirà poco dopo tra le sue braccia. A tal proposito, Martinez organizzerà una veglia funebre con la complicità di Ursula, dove rivelerà a tutti i vicini di essere il vero padre di Mateo.

Intanto, Carmen capirà che il Palacios non ha un interesse verso di lei, prendendo una decisione importante sul suo futuro. La Sanjurjo, infatti, deciderà di abbandonare il ricco quartiere per sempre. Infine Bellita scoprirà che Cinta si esibisce sul palcoscenico come la Dama del Mistero. Per questo motivo, la madre minaccerà di mandare la figlia a studiare in un lontano collegio svizzero.

Telmo lascia Acacias 38

Gli spoiler di Una Vita in programma la prossima settimana (5-11 luglio) raccontano che Cinta fingerà di accettare la decisione di Bellita, abbandonando per il momento il suo sogno di diventare un'importante ballerina di flamenco. Intanto Telmo deciderà di lasciare Acacias 38 in compagnia di suo figlio Mateo per rifarsi un futuro in una cittadina vicino al mare come aveva promesso a Lucia sul letto di morte.

A tal proposito, Martinez si rifiuterà di portare con sé Ursula, che adirata gli confesserà di aver ucciso Eduardo per offrirgli una chance con l'amata, sebbene per poco tempo.

Ramon riuscirà ad intercettare la partenza di Carmen, tanto da convincerla a tornare sui suoi passi. In seguito, il Palacios la sorprenderà con una romantica dichiarazione d'amore.

Il padre di Milagros, a questo punto, avrà intenzione di rendere pubblica la loro relazione, sebbene prima voglia parlarne con Antonito. Ma proprio in quel preciso istante, il marito di Lolita riceverà una lettera contenente una brutta notizia.

Cinta viene arrestata

Cinta verrà arrestata al termine di un'esibizione insieme a tutti i dipendenti del Caffè del Duende. La Dominguez, infatti, trascorrerà una notte in carcere con l'accusa di falsificazione di banconote, poi Jose Miguel non riesce a farla rimettere in libertà. Una volta arrivata a casa, la giovane scoprirà che non potrà più solcare il palcoscenico a causa della madre.

Ursula sarà costretta a trovarsi una nuova occupazione, sebbene si riveli un'impresa difficile per via della sua cattiva reputazione.

L'unica ad aiutarla sarà Fabiana, che le offrirà un posto da cameriera alla sua pensione.

Intanto Felipe riceverà una missiva, dove la famiglia di Eduardo reclama sia l'abitazione che l'affidamento di Mateo. Infine Antonito scoprirà che il Ministro della Guerra ha imposto ai figli delle famiglie benestanti di arruolarsi nell'esercito per almeno tre anni.