Una vita nei prossimi episodi vivrà ben due momenti luttuosi che sconvolgeranno gli abitanti di Acacias. Le trame inerenti alle puntate in onda dal 29 giugno al 4 luglio rivelano che perderanno la vita Eduardo Torralba e Samuel Alday. Quest'ultimo morirà tra le braccia della moglie Genoveva poco dopo averle chiesto di scrivere una lettera a Diego per chiedergli perdono del male che gli ha fatto. Nel frattempo, Lucia peggiorerà sempre più e ormai prossima alla morte, svelerà al piccolo Mateo che Telmo è il suo vero padre. Infine, Genoveva, dopo aver assistito da sola alla sepoltura di suo marito, tornerà a casa e giurerà vendetta ai vicini.

Una vita, trame fino al 4 luglio: Samuel muore

Le trame di Una vita dal 29 giugno al 4 luglio, rivelano che Samuel si rivolgerà a Felipe e a Lucia per chiedere loro un prestito, ma nessuno dei due si dirà disposto ad aiutarlo. Nel frattempo, Ramon chiederà a Servante di recapitare una lettera a Felipe, mentre Lucia sarà molto triste a causa del fatto che con la partenza di Telmo, Mateo sarà costretto a rimanere con Eduardo. Ursula vedendola così disperata, le prometterà di fare tutto il possibile per aiutarla. Poco dopo Eduardo morirà per un'apparente crisi respiratoria e nel corso del funerale dell'uomo Samuel cercherà di approfittare della distrazione dei vicini per entrare nella bottega di Lolita e rubare i soldi della colletta.

Tuttavia, però, sarà visto da qualcuno che lancerà subito l'allarme e farà sì che gli venga impedito di fuggire. Il giovane, ormai alle strette, appiccherà un piccolo incendio in modo tale da scappare con Genoveva, ma una volta in strada i due si ritroveranno di fronte il terribile Cristobal Cabrera.

Quest'ultimo estrarrà la pistola e sparerà in direzione della Salmeron, ma Samuel intuirà il pericolo e le si parerà davanti prendendosi due pallottole in pieno petto. L'Alday morirà qualche ora dopo in ospedale tra le braccia della moglie.

Una vita, spoiler al 4 luglio: Telmo apprende che Lucia sta per morire

Gli spoiler di Una vita fino al 4 luglio ci dicono che la morte di Samuel sconvolgerà i vicini di Acacias, che inizieranno così a sentirsi in colpa per non aver permesso ai coniugi Alday di lasciare il quartiere. Nel frattempo, il commissario Mendez si presenterà nel quartiere per chiedere a Genoveva di testimoniare, mentre il dottor Echevarria parlerà con Ursula e Telmo e dirà loro che a Lucia resta ormai pochissimo tempo da vivere. I vicini di Acacias sono sconvolti e si sentono in colpa per non aver lasciato scappare i coniugi Alday. Poco dopo, in portineria arriverà una lettera indirizzata all'ormai defunto Samuel, mentre i vicini saranno sconvolti ancora di più a causa della gravità delle condizioni di salute dell'Alvarado, in particolare Liberto sarà in preda ai sensi di colpa per la morte del suo amico.

Più tardi, Genoveva in collera con i vicini si chiuderà in casa e vieterà loro di presenziare alla veglia funebre in onore dell'amato marito. Nel frattempo, Ramon deciderà di non annullare la messa in onore di Celia e Trini, ma sarà molto deluso dal rifiuto di Felipe.

Una vita: Lucia rivela a Mateo che Telmo è suo padre

Nei prossimi episodi di Una vita, vedremo Cinta decidere di non esibirsi insieme a sua madre nonostante Hipolito la minaccerà di rovinarle la carriera sul nascere. Nel frattempo, José temerà di non essere più all'altezza e lascerà che Bellita venga accompagnata dal chitarrista del locale. La Del Campo farà un'esibizione strepitosa e lo spettacolo andrà benissimo anche se una parte del pubblico reclamerà a gran voce La Dama del Mistero.

Più tardi Lucia, conscia di non avere molto tempo da vivere, parlerà con sincerità a suo figlio Mateo e, oltre a metterlo al corrente del fatto che presto passerà a miglior vita, gli svelerà che Telmo è il suo vero padre. Nel frattempo, Genoveva, dopo aver assistito da sola alla sepoltura di Samuel, tornerà a casa e tenendo in mano una sua foto, giurerà vendetta a tutti i vicini.