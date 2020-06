Le anticipazioni di Una vita delle puntate che saranno trasmesse dal lunedì 15 a domenica 21 giugno annunciano numerosi colpi di scena. Innanzitutto tornerà l'appuntamento con il serale della soap opera iberica, previsto per sabato sera (ore 21.15 circa) su Rete 4. Felipe si ritroverà a girovagare per Acacias ubriaco e in compagnia di due prostitute, ma nel giorno seguente pagherà le conseguenze del suo scandalo. Ramon capirà che è finalmente giunto il momento di vuotare il sacco e di rivelare a Felipe dello stato mentale di Celia. Infine, Lucia riceverà una brutta notizie sulle sue condizioni di salute.

Una vita anticipazioni, trame settimanali fino al 21 giugno

Per la famiglia Dominguez inizieranno dei tempi duri dopo il devastante incendio che ha distrutto il loro teatro situato a Buenos Aires. José, per far fronte alla crisi finanziaria, prenderà la decisione di esportare le olive di Cabrahigo vendendole sotto il nome della moglie. Quando Bellita apprenderà di tutto ciò, non ne sarà affatto contenta.

Lucia e Telmo porteranno avanti la loro relazione, ma quando Eduardo verrà a sapere che la moglie ha fatto l'amore con l'ex parroco di Acacias, andrà su tutte le furie. Successivamente Lucia sarà colta da un improvviso malore e finirà in ospedale. Sarà proprio qua che la Alvarado apprenderà di avere una malattia terminale.

A causa di un tumore ai polmoni, purtroppo incurabile, per la mamma di Mateo resteranno pochissime settimane di vita. Nonostante ciò, la donna deciderà di non rivelare a nessuno del suo male ma dovrà affrontare un'altra ingiustizia sulla sua pelle. Nel dettaglio, quando Lucia verrà dimessa dall'ospedale si ritroverà a vivere segregata in casa dato che Eduardo le proibirà di uscire senza di lui.

Spoiler Una vita, Ramon pronto a vuotare il sacco su Celia

Felipe scivolerà nuovamente nelle cattive abitudini di un tempo e si cullerà nell'alcol e nelle compagnie dissolute. L'uomo raggiungerà il colmo quando si ritroverà a girovagare per il quartiere con due prostitute e in stato di ebbrezza. Nel giorno seguente, mosso dalla vergogna, Felipe non ne vorrà sapere di uscire fuori di casa.

Dispiaciuto per il suo caro amico, Ramon cercherà un modo per aiutarlo.

Carmen suggerirà al Palacios di essere sincero con Felipe e di rivelare tutta la verità sulla morte di Celia. Ramon deciderà di seguire il consiglio della donna sperando che questa rivelazione possa aiutare l'avvocato a voltare pagina.

Ursula apprenderà della malattia di Lucia

Ariza sparirà improvvisamente senza restituire il denaro a Ojeda Tapia. Quando quest'ultimo informerà Samuel dell'accaduto, lo obbligherà a rimborsarlo. Non avendo denaro a disposizione, l'Alday chiederà un prestito a Liberto il quale gli concederà tremila pesetas tenendo sua moglie Rosina all'oscuro di tutto.

Ursula deciderà di dare una mano a Telmo, Lucia e Mateo per fuggire da Acacias, ma quando la Alvarado le rivelerà di essere affetta da un brutto male, le cose prenderanno una piega inaspettata.