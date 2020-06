Le trame delle puntate di Una vita, andate in onda un anno fa in Spagna e trasmesse nei prossimi giorni su Canale 5, rivelano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) sarà protagonista di un atto criminale. La nuova dark lady ucciderà la sua amica francese Marlen (Elisabet Altube) per evitare che l'omosessualità del suo nuovo marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) venga alla luce.

Una Vita: Marlen arriva ad Acacias 38

Dalle anticipazioni dello sceneggiato spagnolo, in programma prossimamente sul Canale 5, si evince che Genoveva tornerà ad Acacias 38 dopo il decesso di Samuel Alday. La donna tornerà al braccio del nuovo marito, il banchiere Alfredo.

Sin dai primi momenti non sembreranno affatto marito e moglie e tra loro parleranno solo di un patto stipulato. I due, infatti, si riveleranno complici per dare una punizione esemplare ai cittadini, rei di non aver aiutato Samuel nel momento del bisogno.

Marlen giungerà all'improvviso nel vecchio quartiere, ma Bryce non sarà affatto contento della presenza dell'amica della moglie, da cui quest'ultima aveva ricevuto molti soldi. L'uomo ricorderà a Genoveva di aver accettato di starle al fianco solo perché gli aveva promesso di liberarlo per sempre da Marlen.

Genoveva scopre che Alfredo è omosessuale

Nel corso delle nuove puntate di Una Vita, Alfredo consegnerà una cospicua somma di denaro a Cristobal, il vero assassino di Samuel.

Bryce ordinerà a Cabrera di lasciare in pace sua moglie per sempre. Intanto Marlen lascerà una foto a Genoveva, ordinandole di consegnarla al marito. In questo frangente la donna scoprirà una foto di Bryce in atteggiamenti intimi con un uomo, prova che il marito è omosessuale. L'altro uomo presente nella foto, invece, è il fratello della sua amica francese, da tempo sparito nel nulla.

Marlene, infatti, è arrivata ad Acacias 38 per rovinare la reputazione del ricco banchiere a tutti i costi, ritenendolo colpevole della scomparsa del fratello.

Genoveva avvelena la sua amica francese

Genoveva organizzerà un piano per salvare la reputazione del marito. Approfittando di un suo viaggio di affari, la vedova di Samuel cercherà di comprare il silenzio di Marlen offrendole 1000 pesetas, che saranno prontamente rifiutate.

La ragazza ribadirà di non aver intenzione di cederle i negativi delle fotografie che dimostrano il grande segreto di Alfredo, soprattutto vista la somma esigua che le è stata offerta. Ed ecco che arriverà il colpo di scena: Genoveva offrirà all'amica francese un bicchiere di whisky avvelenato. Marlen esalerà l'ultimo respiro e la vedova Alday sarà in lacrime dichiarando di aver agito per il bene di tutti. In questo modo la dark lady rispetterà l'accordo stabilito con Bryce.