Negli episodi della telenovela Una vita in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, una nuova protagonista mostrerà il suo vero volto. La donna in questione è Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che uscirà gli artigli dopo essere rimasta vedova di Samuel Alday (Juan Gareda). La nuova darklady dello sceneggiato non appena stringerà una pericolosa alleanza con il secondo marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), utilizzerà il suo fascino seduttivo per far cadere tra le sue braccia Antonito Palacios (Alvaro Quintana).

In realtà Genoveva non vorrà far entrare in crisi il primogenito di Ramon con la moglie Lolita, poiché il suo interesse sarà quello di rovinarlo economicamente.

Una vita, spoiler: Genoveva si allea con Alfredo per vendicarsi

Nelle puntate che i telespettatori italiani avranno modo di vedere prossimamente, Genoveva vorrà farla pagare cara a coloro che non hanno fatto nulla per evitare la morte di Samuel. Tutto comincerà quando Salmeron rimetterà piede ad Acacias 38 al fianco del nuovo marito Alfredo Bryce, per vendicarsi. L’obiettivo della coppia sarà quello di convincere i residenti del quartiere iberico ad investire i propri risparmi in una banca americana non sicura.

In un primo momento Genoveva a il nuovo compagno faranno i conti con Ramon, che non si lascerà ingannare da loro a differenza degli altri paesani. A impedire al padre di Antonito di arrivare alla verità sarà proprio Genoveva, visto che troverà un escamotage per permettere ad Alfredo di sostituire dei documenti della sopracitata banca.

La perfida donna dopo aver rapito Milagros per distrarre i Palacios, riuscirà a conquistarsi la fiducia di Felicia, Rosina, Liberto, e Susana, che crederanno di potersi arricchire. Successivamente anche Antonito cadrà nel tranello della signora Bryce, dato che esigerà di ricevere del denaro dal padre per farlo fruttare.

Ramon arrabbiato con il figlio, Antonito sedotto dalla moglie del Bryce

Dopo il rifiuto del genitore, il marito di Lolita si servirà della delega legale ricevuta da Ramon quando si trovava in prigione per vendere la patente delle caffettiere. Quest’ultimo non la prenderà affatto bene non appena verrà a conoscenza del gesto fatto dal figlio, e farà il possibile per rimediare il grosso errore.

Nonostante ciò Antonito rimarrà fermo nella sua posizione, dal momento che continuerà a credere che l’offerta di Alfredo sia vantaggiosa.

Purtroppo la situazione si complicherà quando il fratello di Maria Luisa non ascolterà nemmeno la moglie, che gli dirà che avrebbe dovuto seguire i consigli del padre. Nel contempo Bryce dopo aver intuito che Antonito potrebbe farsi condizionare da Ramon, inviterà Genoveva a darsi una mossa. Quest’ultima su istruzione del marito chiederà al primogenito del Palacios di recarsi nella sua abitazione, con la scusa di fargli incontrare Alfredo. Antonito non appena si presenterà nella dimora dei Bryce si rapporterà con Genoveva, che gli farà sapere di non essere mai stata indifferente alla sua intelligenza.

La moglie di Alfredo sembrerà riuscire nel suo intento alla perfezione, visto che lei e il figlio di Ramon si avvicineranno così tanto al tal punto da rischiare di sfiorarsi le labbra. Per fortuna Antonito per rispetto della propria amata frenerà sul nascere qualsiasi tipo di approccio fisico con Genoveva, ma esigerà di essere avvisato quando Alfredo rientrerà a casa.