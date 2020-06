Le novità e i colpi di scena nella soap opera di origini spagnole Una vita non mancano mai. Gli spoiler degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, raccontano che due storici protagonisti affronteranno una grossa crisi coniugale.

Si tratta di Rosina Rubio che non vorrà perdonare il marito Liberto Seler per averla tradita con Genoveva Salmeron. In realtà il nipote di Susana cadrà in una trappola architettata dalla vedova di Samuel Alday e Ursula Dicenta, e le conseguenze saranno abbastanza serie dato che sua moglie, completamente delusa, deciderà di divorziare.

Una Vita, spoiler: Casilda sorprende Liberto tra le braccia di Genoveva

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli hanno già visto e che occuperanno Canale 5 prossimamente, Genoveva dopo aver perso il marito Samuel si alleerà con Ursula per vendicarsi. Nel contempo quest’ultima si servirà della vedova dell’Alday, per tornare ad essere la donna più potente di Acacias 38. A stupire sarà soprattutto il gesto spiazzante di Genoveva che, pur avendo detto addio al marito da poco, rimetterà piede in paese al fianco del nuovo compagno Alfredo Bryce. Quest’ultimo aiuterà la consorte e la Dicenta a raggiungere i loro obiettivi, rovinando economicamente gli abitanti più ricchi.

Successivamente Genoveva prenderà di mira Liberto invitandolo a recarsi nel suo appartamento, sotto lo sguardo di Casilda che assisterà ad una scena particolare a causa di Ursula.

Il piano di quest’ultima e della moglie di Alfredo andrà a buon fine, visto che la domestica farà sapere a Rosina di aver sorpreso suo marito tra le braccia di Genoveva. Mentre quest’ultima festeggerà il suo trionfo, la madre di Leonor sarà intenzionata a separarsi dal consorte quando apprenderà della sua infedeltà.

Rosina, in preda alla disperazione totale per essere stata tradita, rimarrà ferma nella sua posizione, dato che vorrà sciogliere il vincolo matrimoniale. A questo punto Liberto comincerà ad essere assalito dai sensi di colpa e si rivolgerà a Casilda per riuscire a riconquistare la moglie, invece Alfredo perderà le staffe.

Quest’ultimo non reagirà bene quando saprà che Genoveva si è lasciata andare alla passione con Liberto.

Rosina caccia il marito di casa, Ramon si allea con Felipe per smascherare Alfredo

In seguito Casilda chiederà aiuto a Susana e Marcelina per riuscire a convincere la sua padrona a fare pace con il marito. L’ira di Bryce non si placherà, dal momento che si presenterà a casa di Felipe e minaccerà Liberto. Dopo aver denunciato il marito di Rosina, il perfido banchiere si scaglierà contro Ramon per aver fatto delle indagini su di lui. Purtroppo Liberto proprio nell’istante in cui cercherà di chiarire con la moglie finirà in carcere, ma subito dopo verrà scagionato poiché attenderà la decisione del giudice.

A questo punto nonostante Seler farà presente alla consorte di essere innocente, la donna non cambierà idea. La madre di Leonor pur avendo compreso che suo marito è stato accusato ingiustamente, gli dirà di non riuscire a perdonarlo poiché non dimenticherà mai il suo tradimento. Il nipote di Susana, anche se ribadirà alla propria amata di aver commesso un errore, non avrà altra scelta oltre quella di abbandonare il tetto coniugale dal momento che Rosina si rifiuterà di dargli una possibilità. Infine Ramon, dopo aver scoperto che la banca di Alfredo Bryce è fallita in modo definitivo, si alleerà con Felipe per smascherare il truffatore.