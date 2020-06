Momenti di tensione per la soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio dove ci saranno alcuni episodi molto tragici: morirà Eduardo, il marito di Lucia, mentre Samuel Alday perderà la vita per salvare sua moglie Genoveva Salmeron. Nel frattempo, le condizioni di salute di Lucia Alvarado peggioreranno, ma riuscirà a rivelare a suo figlio Mateo che il suo vero padre è l'ex parrocco Telmo. Infine, Genoveva seppellirà suo marito e giurerà vendetta contro gli abitanti di Acacias.

La morte di Samuel

Samuel e Genoveva vogliono scappare da Acacias 38 e così lui cercherà di farsi prestare del denaro dall'avvocato Alvarez-Hermoso e da Lucia, ma entrambi rifiuteranno di aiutarlo.

Nel frattempo, quest'ultima è triste per la partenza di Telmo, Ursula promette di starle accanto. Ma nella vita di Lucia, ormai gravemente malata, ci sarà un risvolto inatteso: il marito Eduardo viene colto da un'improvvisa crisi respiratoria mentre si trova in strada e perde la vita. La tragedia offre a Samuel un'occasione inattesa per un disperato tentativo di procurarsi quel denaro di cui ha assolutamente bisogno. Approfittando del funerale di Eduardo, considerato che tutti si trovano in chiesa, penetra nella bottega di Lolita per rubare i soldi della colletta, ma qualcuno si accorge della presenza di un estraneo nell'esercizio commerciale e lancia l'allarme. Sempre più alle strette, Alday cerca di creare un diversivo appiccando le fiamme all'interno del locale, il trambusto gli darà modo di allontanarsi.

Nel momento in cui si trova in strada insieme alla moglie per cercare una via di fuga, i due si trovano davanti il terribile Cristobal. Quest'ultimo estrae la pistola e spara in direzione di Genoveva, Samuel le si para davanti e viene colpito in pieno petto: morirà qualche ora dopo in ospedale.

Lucia rivela a Mateo che Telmo è il suo vero padre

Gli abitanti di Acacias, già sconvolti per la morte di Eduardo, si trovano innanzi una nuova disgrazia: quello di Samuel è stato un chiaro omicidio per il quale Genoveva sarà chiamata a testimoniare. Ma le tragedie non finiscono qui: il medico che ha in cura Lucia rivelerà a Telmo e Ursula le condizioni disperate della donna alla quale rimane poco da vivere, Lucia dal canto suo rivelerà finalmente al piccolo Mateo che l'ex sacerdote è in realtà il suo vero padre.

Intanto Genoveva, piena di rancore verso tutto il paese, vieterà a chiunque di partecipare alla veglia funebre del marito. Più tardi assisterà da sola alla sepoltura e giurerà vendetta verso tutti coloro che ritiene responsabili della morte di Samuel.