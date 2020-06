Lunedì 8 giugno, a partire dalle 14.45 su Canale 5, andrà in onda il penultimo appuntamento stagionale di Uomini e donne e che vedrà la messa in onda della scelta di Giovanna Abate, così come annunciato dalla redazione del programma sui social. La tronista, giunta al termine del suo percorso con due corteggiatori, sarà quindi chiamata a scegliere tra Sammy Hassan e Davide Basolo, meglio noto come Alchimista. Stando alle indiscrezioni pubblicate sul portale 'Il Vicolo delle news' pare che la scelta di Giovanna Abate sia ricaduta su Sammy il quale avrebbe risposto 'sì'.

Uomini e donne, spoiler: la scelta di Giovanna Abate sarebbe Sammy

Giovanna Abate si appresta a concludere il suo percorso a Uomini e Donne con la messa in onda della scelta finale. La decisione di Giovanna, come riportato dal portale Il Vicolo delle news, sarebbe stata registrata già lo scorso mercoledì e, dalle prime indiscrezioni, sembra che la scelta della tronista sia ricaduta su Sammy Hassan, il corteggiatore con cui la giovane ha discusso e polemizzato parecchio durante tutto il percorso. Niente da fare invece, a quanto pare, per l'ultimo arrivato Davide Basolo, il quale sembrava aver affascinato la tronista con i suoi modi di fare e la sua bellezza, nascosta per molte settimane, dietro la maschera di Salvador Dalì.

Niente da fare per Alchimista, non sarebbe lui la scelta di Giovanna

Da quanto emerge dalle anticipazioni sulla scelta di Giovanna, Alchimista, pseudonimo di Davide Basolo, non sarebbe riuscito a rapire il cuore della tronista. Il pubblico, così come Giovanna Abate, erano rimasti affascinati dal corteggiatore che, dopo il corteggiamento virtuale imposto dalla pandemia, si era palesato finalmente a tutti senza la maschera.

In molti avevano pensato che il giovane di origini liguri avesse fatto breccia nel cuore di Giovanna ma, da quanto riportano le indiscrezioni, le cose sarebbero andate diversamente. Al momento però, non vi sono notizie circa la reazione della 'non scelta' Davide Basolo e, per tale motivo, bisognerà aspettare la messa in onda della puntata di Uomini e Donne di domani 8 giugno.

Anticipazioni U&D dell'8 giugno, Sammy risponde a Giovanna: 'Sì, proviamo'

Manca poco per scoprire quale sia stata la scelta di Giovanna Abate, nonostante fonti ben informate, diano per certa la sua decisione di uscire dal programma con Sammy. da quanto trapelato, il giovane avrebbe dato una risposta alquanto strana: 'Sì, proviamo', accettando di fatto di conoscersi meglio lontano dalle telecamere. I loro caratteri forti si sono scontrati spesso in questi mesi e in molti pensano che la loro frequentazione non durerà a lungo. Anche la risposta alquanto insolita e vaga di Sammy lascia intendere che il giovane voglia mettere le mani avanti, mettendo a tacere possibili future polemiche, qualora la loro storia non andasse a buon fine.

Per avere la certezza sulla scelta di Giovanna Abate, bisognerà attendere la puntata di Uomini e Donne in onda domani 8 giugno su Canale 5, a partire dalle 14:45.