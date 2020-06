I Gossip che sono circolati nei giorni scorsi su una possibile rottura tra Gemma e Nicola di Uomini e donne, sono stati smentiti dalle ultime dichiarazioni dei diretti interessati.

La rivista ufficiale della trasmissione Mediaset, infatti, ha intervistato Gemma Galgani e Vivarelli al rientro da un weekend romantico a Roma: la dama del trono over si è detta contentissima del rapporto con il 26enne, col quale pare sia pronta ad andare in vacanza prossimamente.

Gemma e Nicola complici dopo Uomini e Donne

Come avevano anticipato alcuni scatti rubati dai passanti, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno trascorso qualche giorno insieme a Roma.

Uomini e Donne Magazine, nel numero che è uscito venerdì 26 giugno, ha chiesto ai due protagonisti del trono over di raccontare ai fan come sono andare le cose tra loro nel weekend che hanno passato nella Capitale.

Il giovane cavaliere ha fatto sapere di aver apprezzato tanto i momenti d'affetto e di condivisione che ci sono stati tra lui e la torinese per le vie della città: "Non ci vedevamo da dieci lunghi giorni, quindi l'euforia per l'incontro era amplificata. È stato interessante passare con lei la sua giornata tipo e passeggiare in mezzo al verde".

Sirius ha anche informato i curiosi del fatto che lui e la dama sono stati fermati più volte per strada da tante persone che fanno il tifo per loro: nonostante ricevano quotidianamente critiche per la grande differenza d'età che li divide, pare che Gemma e Nicola abbiano anche molti sostenitori.

Futuro roseo per i due di Uomini e Donne Over

Un altro momento del loro weekend romano che Gemma e Nicola hanno voluto rendere pubblico, è quello della cena che hanno fatto in un ristorante tipico non molti giorni fa.

A Uomini e Donne Magazine, infatti, Gemma Galgani ha raccontato: "È stata una cenetta intima, durante la quale gli ho preso la mano.

Anche solo un piccolo gesto così affettuoso, ci fa fantasticare. Noi donne possiamo farlo diventare qualcosa di speciale".

"Nella vita bisogna osare e io le sfide le accetto a prescindere", ha aggiunto la 70enne.

La frequentazione tra la dama e il cavaliere del trono over, dunque, procede a gonfie vele, ma quando un giornalista gli chiede se siano diventati una coppia oppure no, i due ancora titubano.

"Lui ha tante qualità, e senza dubbio io sono la parte più fragile", ha dichiarato la torinese alla rivista di gossip senza scendere mai nei particolari del suo reale legame con il 26enne Vivarelli.

Vacanza insieme per Gemma e Nicola di Uomini e Donne

Torino e Forte dei Marmi: sarebbero queste le prossime due città in cui si incontreranno Gemma e Sirius lontano dalle telecamere. Dopo aver fatto i turisti a Roma, i due protagonisti di Uomini e Donne over stanno progettando altre romantiche trasferte in Italia.

Gemma Galgani ha fatto sapere di aver invitato il giovane corteggiatore nella sua città per fargli conoscere i suoi posti del cuore, ma non disdegnerebbe neppure una gita in Toscana (terra d'origine di Vivarelli) soprattutto per andare a ringraziare la madre di lui del regalo che le ha fatto recapitare qualche settimana fa.

Insomma, a dispetto delle tante critiche che stanno ricevendo da quando hanno cominciato a frequentarsi davanti alle telecamere di Canale 5, Gemma e Nicola continuano a viversi serenamente e senza curarsi troppo dei 44 anni di differenza che ci sono tra loro.

Le voci che sono circolate di recente sulle perplessità che starebbero nascendo nella dama sul suo giovane spasimante, sarebbero quindi del tutto infondate: i due si stanno vedendo anche ora che il programma del quale sono protagonisti è in vacanza fino a settembre.