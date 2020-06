Un'altra coppia nata a Uomini e donne sta vivendo un periodo di profonda crisi: Tara Gabrieletto e Cristian Gallella stanno attraversando un momento critico del loro matrimonio. La ragazza ha usato Instagram per informare i fan delle tante decisioni importanti che lei e il marito stanno prendendo di recente, una delle quali potrebbe riguardare proprio il futuro del loro duraturo amore.

Tara e Gallella di Uomini e Donne lontani

Sono passati quasi dieci anni da quando Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si sono fidanzati negli studi di Uomini e Donne. Era il 2011 quando il bel tronista sceglieva la sua corteggiatrice preferita in modo insolito e romantico, ovvero durante un ballo chiesto a sorpresa da Maria De Filippi.

Oggi, a quattro anni dal sì, la coppia sta attraversando un periodo buio e non fa nulla per nasconderlo. L'influencer, in particolare, si è sfogata su Instagram anche per rispondere alle tante domande che i fan le hanno fatto di recente sulla sua vita sentimentale, soprattutto dopo essersi accorto che da un po' non indossa più la fede.

La ragazza ha confermato di stare male per quello che sta succedendo nel suo matrimonio, ma non è scesa nei particolari delle decisioni che lei e il marito stanno prendendo proprio in queste settimane.

Lo sfogo di Tara, amata ex corteggiatrice di Uomini e Donne

"Non sono mai stata una persona brava a nascondere quando sta male, perché i miei occhi hanno sempre parlato prima della mia bocca", ha esordito la Gabrieletto nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando nel pomeriggio di oggi.

"Non è un bel periodo, non sto bene", ha confessato la bella Tara in alcune Instagram Stories che stanno facendo il giro della rete.

Anche se non è mai scesa nei particolati dei problemi che l'hanno allontanata forse definitivamente dal marito, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere: "Stiamo prendendo delle decisioni, quindi non fatemi domande sulla fede o su dove è Cristian perché tanto non risponderò".

"Sono cose mie", ha aggiunto la giovane sui social network in merito alla crisi matrimoniale che sta vivendo a quattro anni dal sì.

La protagonista della prima edizione di Temptation Island, inoltre, ha chiesto ai suoi sostenitori di essere pazienti perché, non appena la situazione sarà chiara, lei stessa si esporrà per dire come stanno le cose con Gallella.

Tara e Cristian, da Uomini e Donne a Temptation Island

La storia d'amore tra Tara e Cristian è iniziata nel corso della stagione 2011/2012 di Uomini e Donne: Gallella era tronista da qualche mese e la Gabrieletto era una delle corteggiatrici preferite dal pubblico. La scelta del ragazzo fu contro le classiche regole del programma: mentre ballava con l'influencer, il vicentino decise di lasciare lo studio con lei per iniziare a viversi lontano dalle telecamere.

Questo rapporto è stato messo alla prova anche in un'altra trasmissione di Canale 5: la coppia ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island e resta indimenticabile il momento in cui lui è sfuggito alla sicurezza del suo villaggio solo per andare ad abbracciare la fidanzata.

Durante il falò di confronto finale, poi, Cristian chiede a Tara di sposarlo e nel 2016 i due sono diventati marito e moglie.

In questi quasi dieci anni insieme, i protagonisti di U&D hanno vissuto e superato vari periodi di crisi, ma quello che la Gabrieletto ha annunciato poche ore fa su Instagram potrebbe essere definitivo.

Per il momento, infine, Gallella non si è ancora esposto per commentare il gossip che sta circolando sulla sua vita privata dal primo pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno.