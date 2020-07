Alessandro Basciano ha terminato la sua esperienza a Temptation Island ed è stato intervistato per la prima volta in esclusiva su Uomini e Donne Magazine. L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha risposto a una domanda sulla frase che ha detto a Valeria: 'Se ti chiedono nega', pronunciata per tutelare la fidanzata di Ciavy e ha spiegato il rapporto che ha avuto con lei, all'interno del villaggio in Sardegna.

Alessandro Basciano voleva proteggere Valeria

Alessandro Basciano, durante la sua permanenza a Temptation Island, ha instaurato un rapporto stretto con Valeria, la fidanzata di Ciavy. In un video mandato in onda, il tentatore aveva detto alla ragazza che se le avessero fatto domande su un loro bacio, avrebbe dovuto nascondere la verità: 'Se ti chiedono nega' e, durante un'intervista per il settimanale del dating show di Canale 5, Alessandro ha spiegato cosa lo ha portato a dire quella frase: ''Volevo tutelarla''.

Basciano si era reso conto che l'estetista era preoccupata di quale immagine potesse dare al pubblico e ha preferito non lasciarsi andare con il suo tentatore: ''Aveva mille paranoie, ma era giusto che facesse quello che si sentiva di fare''. L'ex corteggiatore ha descritto Valeria come una bravissima ragazza.

Il ruolo di Alessandro Basciano come confidente delle donne

Alessandro Basciano ha avuto con Valeria un rapporto di grande affetto e ha confidato alla giornalista che, ultimamente, gli è capitato di ricoprire il ruolo di confidente con alcune donne: ''Alle persone piace sfogarsi con me''. Le motivazioni che portano le ragazze a parlare dei propri problemi di coppia con il tentatore sono da ricercarsi, a detta sua, nel suo vissuto.

Il rapporto con la fidanzata di Ciavy, pur non essendo sfociato in un qualcosa di più, è stato importante per Basciano, al punto da avere detto a Valeria che potrà contattarlo se dovesse avere bisogno di qualsiasi cosa un giorno.

La partecipazione di Alessandro Basciano a Temptation Island

Alessandro Basciano ha spiegato di aver voluto partecipare come tentatore nel villaggio in Sardegna, senza pretendere di trovare l'amore.

Per esperienza personale, secondo l'ex corteggiatore di Uomini e donne, in seguito a una rottura dopo un fidanzamento lungo, ci vuole del tempo per metabolizzare la cosa: ''Lei mi ha fatto vivere tanti ricordi e spero di essere stato all'altezza del suo percorso''. Alessandro ha espresso il desiderio che Valeria possa ritrovare la felicità.

Al momento Basciano si trova in vacanza in Puglia e a breve tornerà a Roma per impegni lavorativi. Il tentatore ha dichiarato che in agosto andrà in vacanza in Sardegna e forse si recherà qualche giorno a Formentera.