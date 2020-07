Andrea Iannone e Giulia De Lellis si sono lasciati da qualche mese e, nonostante questo, la coppia è finita per l'ennesima volta al centro del Gossip, per un gesto che sembrerebbe inaspettato della popolare influencer, nei confronti dell'ex fidanzato. Nella giornata di venerdì 17 luglio, sotto ad un post del campione di motociclismo, è arrivato un like da parte di Giulia De Lellis, che ha lasciato un cuoricino di sostegno ad Andrea, che rimpiangeva il fatto di non poter gareggiare nella competizione mondiale.

Andrea Iannone non sarà in pista e arriva il like di Giulia De Lellis

Andrea Iannone non potrà gareggiare nel mondiale di motociclismo a causa di una squalifica per doping.

Nonostante il ricorso fatto dallo sportivo abruzzese, per quest'anno sembra non esserci la possibilità di poter partecipare alla competizione. Alla vigilia della partenza del campionato, Iannone ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui ha spiegato il suo rammarico e il suo stato d'animo triste che stava vivendo. Andrea ha postato uno scatto con gli sportivi che avrebbero preso parte alla competizione, scrivendo la seguente didascalia: ''Non c’è niente di più forte dell’emozione che si prova il giorno prima della grande partenza". Il pilota ha voluto fare un augurio ai colleghi e ha proseguito così: ''Per la prima volta dal 2005 non sarò in pista''. Lo sportivo vastese si è detto dispiaciuto anche per le persone che lo hanno sempre sostenuto e per se stesso.

Sotto al post pubblicato da Iannone, sono apparsi migliaia di cuoricini di apprezzamento ma, quello che non è passato inosservato, è stato quello di Giulia De Lellis, sua ex fidanzata.

Dopo la rottura con Giulia De Lellis, Andrea Iannone ha voltato pagina

Andrea Iannone era rimasto molto deluso dopo la rottura con la sua ex fidanzata, Giulia De Lellis.

La coppia, che si è frequentata per diversi mesi, conviveva a Lugano a casa del pilota di motociclismo. Nel mese di febbraio, durante la settimana della moda milanese, l'influencer romana si è avvicinata al suo ex fidanzato, Andrea Damante e, poco tempo dopo, hanno ricominciato la loro storia d'amore.

Iannone, nell'ultimo periodo, è stato protagonista di rumors in rete per via di possibili frequentazioni con altre ragazze, fra le quali Cristina Buccino. Secondo il sito Giornalettismo, sarebbe una certezza la frequentazione fra Andrea e la show girl. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha pubblicato un mese fa, nelle sue storie Instagram, il link all'articolo in cui veniva descritto un avvistamento della coppia in un bar di Lugano. Al momento, Cristina Buccino e Iannone non hanno confermato la loro frequentazione. L'unica cosa certa, al momento, è il like di sostegno che ha lasciato l'ex fidanzata di Andrea, Giulia De Lellis, sotto al suo post.