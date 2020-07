Prosegue su Canale 5 l'appuntamento del mercoledì sera con Come sorelle, la fiction estiva importata dalla Turchia di cui il 5 agosto verrà trasmessa la quinta delle otto puntate previste. Settimana dopo settimana i colpi di scena diventano sempre più numerosi e la trama riesce così ad appassionare il pubblico, curioso di scoprire l'epilogo finale di questa vicenda. Occhi puntati soprattutto su Cahide, la quale dovrà fare i conti con l'ennesimo ricatto che le verrà fatto da parte di Cemal, che arriverà a mettere in pericolo anche la vita delle sue figlie.

Come sorelle, le anticipazioni della quinta puntata: Cahide viene ricattata

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa quinta puntata con la fiction Come sorelle, in programma mercoledì 5 agosto alle 21:30 su Canale 5, rivelano che la giornata di Cahide, intenta a raccogliere le olive nella tenuta, verrà letteralmente sconvolta dall'arrivo inaspettato di Cemal.

Tra i due ci sarà un'accesissima discussione, al termine della quale la donna verrà ricattata.

Cemal, infatti, senza mezzi termini, metterà Cahide alle strette: nel caso in cui non dovesse accettare di stare alle sue condizioni, lui non ci penserà su due volte a fare del male anche alle sue figlie, facendo in modo che la loro vita diventi un vero inferno.

Nel frattempo, gli spoiler del prossimo appuntamento con la fiction, rivelano che Azra verrà salvata in tempo dal suo aguzzino Okan, il tutto grazie all'intervento tempestivo di Cemal e Cilem. Quest'ultima, però, continuerà a ricattarla e le imporrà di far continuare a credere a tutti di essere Cilem.

Intanto, Aren si recherà alla tenuta perché ha intenzione di dire a Daren che suo padre ha scelto di prendersi le responsabilità della truffa e quindi di andare a costituirsi.

Ma il clima sarà particolarmente teso e ne verrà fuori un vero e proprio scontro violento con Kenan.

E poi ancora, le anticipazioni di Come sorelle rivelano che Cahide proverà a sfuggire ancora da Cemal per ritrovare le sue figlie, ma per l'ennesima volta dovrà fare i conti con l'uomo, che non la lascerà in pace.

Buoni ascolti per la fiction Come sorelle nel prime time di Canale 5

In attesa di vedere la quinta puntata di Come sorelle, in onda mercoledì prossimo in televisione, dal punto di vista Auditel registriamo che la serie si è stabilizzata su una media che arriva a sfiorare la soglia dei 2 milioni di fedelissimi spettatori, pari ad uno share che oscilla tra l'11 e il 12%.

Numeri abbastanza positivi per la prima serata di Canale 5 che in queste settimane ha tenuto testa al ritorno della storica trasmissione Superquark, condotta da Alberto Angela su Rai 1, diventata ormai un vero e proprio 'must' della programmazione estiva della televisione pubblica.