Venerdì 10 luglio si concluderà questa nuova settimana di successo con la soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno, che giorno dopo giorno riesce ad appassionare ed entusiasmare una fetta sempre più elevata di telespettatori. Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa questo venerdì pomeriggio in televisione, rivelano che ci saranno delle novità nel rapporto tra Can e Sanem con quest'ultima che sembra essere disposta a dire tutta la verità al giovane Divit, salvo poi ripensarci all'ultimo minuto quando si presenterà a casa sua e troverà una sorpresa.

Gli spoiler della puntata di Daydreamer del 10 luglio 2020: Sanem va da Can ma trova la sua fidanzata

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Daydreamer in onda il 10 luglio in prima visione su Canale 5 rivelano che Sanem dopo aver riflettuto a lungo, deciderà di dire tutta la verità a Can sul suo comportamento, gli atteggiamenti assunti in questo periodo e soprattutto sui sentimenti che ha capito di provare nei suoi confronti.

Peccato, però, che la situazione non andrà nel migliore dei modi.

Sanem, infatti, si presenterà a casa del fotografo per liberarsi di questo vero e proprio "peso" ma quando arriverà troverà ad attenderla una sorpresa del tutto inaspettata ed imprevista. La fidanzata di Can, la bella Polen, è tornata a casa senza dare alcun tipo di preavviso e la sua presenza finirà per inibire la dolce Sanem. Gli spoiler della puntata di venerdì pomeriggio rivelano che alla fine la ragazza deciderà di tornare sui suoi passi e quindi preferirà non dire nulla a Can, tacendo per l'ennesima volta la verità. Nonostante tutto, Sanem tornerà a lavorare a pieno ritmo in azienda, dato che sono tante le cose da portare avanti.

Il ritorno a casa di Leyla e la scelta di Nihat

Nel frattempo, infatti, in agenzia arriverà anche Levent, il famoso titolare dell'azienda di prodotti organici, il quale deciderà di organizzare con Can la sua campagna, prendendo come riferimento proprio l'idea partorita dalla bella Sanem.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della puntata di Daydreamer in onda il 10 luglio su Canale 5, rivelano che assisteremo anche al ritorno a casa di Leyla, la quale rientrerà ad Istanbul dopo i giorni che ha trascorso ad Ankara e dovrà fare i conti con quelle che sono le nuove scelte professionali fatte dai suoi genitori.

Nihat, infatti, ha capito di essere stanco di fare il casalingo per tutto il giorno e proprio per questo motivo si è messo a preparare delle polpette vegane e prenderà in considerazione anche l'ipotesi di poter aprire un vero e proprio negozio di kofte vegane.