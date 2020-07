Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Daydreamer - Le ali del sogno. Durante la puntata che andrà in onda giovedì 9 luglio, Can e Sanem continueranno a lavorare insieme alla campagna pubblicitaria di Remide, ma a causa di un imprevisto saranno costretti a trascorrere la notte in ufficio.

Daydreamer - Le ali del sogno, spoiler 9 luglio: Can e Sanem passano la notte insieme

Le anticipazioni della puntata del 9 luglio di Daydreamer riportano che Mevkibe, dopo aver cacciato Nihat dal negozio, scoprirà che Ayhan ha organizzato delle sedute di yoga. Fin qui nulla di male, se non fosse per il fatto che agli incontri prenderà parte anche Aysun e questa situazione non piacerà affatto a Mevkibe che non riuscirà a nascondere la sua rabbia.

Intanto Can e Sanem continueranno a lavorare fianco a fianco alla campagna di Remide: il loro obiettivo è quello di realizzare un ottimo lavoro. Concentrati sulla loro attività, si dimenticheranno degli orari dell'ufficio e resteranno chiusi all'interno della Fikri Harika.

Can Divit e Sanem Aydin saranno costretti così a trascorrere la notte insieme, e l'atmosfera tra di loro sarà piuttosto turbolenta. Saranno chiamati a fare i conti con cose dette e non dette e con una serie di sguardi "maliziosi", ma soprattutto il fotografo deciderà di confessare alla segretaria che molto presto partirà per l'estero.

Il ritorno di Polen, la fidanzata di Can Divit

Prima di riaccompagnarla a casa, Can farà un regalo a Sanem che rimarrà particolarmente sorpresa e deciderà che ormai è giunto il momento di raccontare tutta la verità al suo datore di lavoro.

Dalle anticipazioni di Daydreamer del 9 luglio si apprende che la ragazza si farà forza e deciderà di recarsi a casa di Divit, disposta a dirgli tutto: vorrà fare chiarezza sui suoi comportamenti ma soprattutto vorrà confessargli il suo amore.

Una volta arrivata nell'appartamento del fotografo, però, troverà un'amara sorpresa: infatti si imbatterà in Polen, la fidanzata di Can con la quale Sanem pensa di non poter affatto competere.

In attesa di vedere in onda questa nuova puntata della soap opera turca in programma giovedì pomeriggio su Canale 5, ricordiamo che gli episodi di Daydreamer - Le ali del sogno già trasmessi in televisione si possono rivedere in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay, la cui applicazione è disponibile anche per tablet e smartphone.