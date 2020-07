Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno che tornerà in onda anche lunedì 13 luglio per una nuova settimana che si preannuncia densa di novità e colpi di scena. I riflettori saranno sempre ben puntati sulla coppia composta da Can e Sanem: il fotografo, infatti, comincerà a prendere reale coscienza del sentimento che prova nei confronti della ragazza. Tuttavia dovrà fare pur sempre i conti sia con l'invadenza di Polen che con l'arrivo di Levent, che sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore di Sanem. Questo elemento scatenerà le gelosie di Can.

Daydreamer: Can capisce di essere innamorato di Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Daydreamer dal 13 al 17 luglio 2020 rivelano che Can si renderà conto di essere innamorato per davvero di Sanem e comincerà a comportarsi di conseguenza. Così lo vedremo reagire in maniera piccata a ogni situazione in cui sembrerà che Sanem si allontani e provi a sfuggire da lui.

L'attenzione del fotografo, infatti, sarà rivolta verso una "nemica" potenzialmente insidiosa. Come informa la rivista Tele Più, si tratta di Polen, che proprio non vuole arrendersi e prendere atto del fatto che ormai è diventata l'ex fidanzata di Can. Gli spoiler della soap opera di Canale 5 rivelano che il fotografo farà di tutto per farle capire che lei fa parte del passato.

Peccato, però, che Polen non sarà affatto intenzionata a fare un passo indietro e addirittura riuscirà a conquistare anche la simpatia e la fiducia della stessa Sanem.

Polen non vuole arrendersi con Can, ma lui la rifiuta

Le anticipazioni di Daydreamer rivelano che ancora una volta verrà fuori tutta l'ingenuità di Sanem, dato che per aiutare Polen tradirà anche un segreto di Can.

Ma il fotografo ha anche un altro nemico da tenere a bada. Trattasi di Levent, il figlio maggiore di Remide, destinato ad affiancare la FH nel progetto di ristrutturazione dell'antica sede dell'azienda di Remide.

Le trame delle puntate in onda fino a venerdì 17 luglio su Canale 5, rivelano che Levent comincerà subito un corteggiamento serrato nei confronti della bella Sanem, al punto che la ragazza si convincerà che sia proprio lui il famoso Albatros che sta cercando.

Insomma la presenza del figlio di Remide potrebbe costituire un vero e proprio pericolo per Can, che a questo punto dovrà essere bravo a fare in modo che Sanem non si lasci andare tra le sue braccia. Riuscirà ad evitare il peggio? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.