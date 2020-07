Prosegue l'appuntamento serale su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che sarà trasmessa anche nella settimana che va dal 3 al 7 agosto 2020 in prima visione assoluta. Cinque nuovi appuntamenti che si preannunciano densi di novità e colpi di scena per i vari protagonisti di Palazzo Palladini. Marina, per esempio, dopo il nuovo incarico che ha assunto comincerà a lavorare in maniera compulsiva, perché vuole dimostrare a tutti di essere all'altezza del ruolo che le hanno assegnato. Al suo fianco, però, ci sarà Fabrizio che riuscirà a darle un supporto.

Un posto al sole, spoiler puntate 3-7 agosto 2020: Niko sospetta che Susanna non sia pronta

E poi ancora le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole dal 3 al 7 agosto 2020, rivelano che Niko avrà un momento di ripensamento e quasi si renderà conto del fatto che forse Susanna non è ancora pronta per compiere il grande passo che avevano in programma di fare.

Per Guido e Mariella, invece, dopo aver pronunciato il fatidico sì, arriverà il momento di passare la prima notte insieme da sposati ma non tutto andrà secondo i loro piani. La coppia di neo sposi, infatti, dovrà fare i conti con l'arrivo di una visita del tutto inaspettata che sconvolgerà il loro piano: Sergio Massaro.

Franco, invece, sarà protagonista di un episodio che farà infuriare Giulia.

Senza farlo apposta, cancellerà una puntata registrata del programma preferito della donna e quando lei lo scoprirà non la prenderà affatto bene. In questo modo, infatti, Giulia dimostrerà di essere ancora più dipendente da quel tipo di programmi televisivi che vengono definiti 'spazzatura', di cui non può più farne a meno.

Alberto subisce ancora le pressioni di Nicotera

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda fino al 7 agosto su Rai 3, inoltre, rivelano che Silvia comincerà ad essere stufa della poca collaborazione in casa da parte di Michele e Rossella. Per questo motivo deciderà di studiare un suo personale piano per riuscire a ripristinare un po' di ordine in casa, facendo in modo che tutti siano collaborativi e utili.

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Filippo e Serena, i quali dopo aver preso la decisione di separarsi e prendere due strade differenti, non sembreranno poi così contenti di stare lontani l'uno dall'altro. Alberto Palladini, invece, continuerà a subire le pressioni da parte di Nicotera che non 'molla l'osso'.

Lo stesso Alberto, inoltre, avrà uno scontro con Patrizio che nel frattempo sembra essere intenzionato ad avere delle mire su Clara. Le indagini di Eugenio, invece, non si fermeranno e proseguiranno spedite verso la verità. Fondamentale, in questi nuovi appuntamenti con Un posto al sole, sarà un'intuizione di Susanna, la quale sarà importante per il lavoro svolto da Eugenio fino a questo momento.