L'attrice Antonietta Bello, in risposta al commento di una fan, ha fornito la sua opinione sulle nozze tra Lino Guanciale (suo ex fidanzato) e Antonella Liuzzi. L’attrice teatrale ha lasciato intendere di non provare alcun rancore nei confronti del suo ex fidanzato. Al contrario secondo Bello, è giusto che al fianco di Lino Guanciale ci sia la donna di cui è profondamente innamorato.

Lino e Antonietta sono stati fidanzati per dieci anni, tuttavia, come raccontano gli amici di Guanciale al settimanale Di Più, l’attore abruzzese non aveva mai pensato a mettere su famiglia. L’unica donna che gli ha fatto cambiare i piani sarebbe stata proprio la ricercatrice universitaria.

Antonella aspetterebbe un bambino

Alcuni amici di Lino Guanciale hanno rivelato al settimanale Di Più che Antonella Liuzzi possa essere in dolce attesa. In una recente intervista i conoscenti dell’attore hanno confidato che il desiderio più grande della coppia è quello di mettere al mondo un bambino. Dunque, non è stata esclusa l’ipotesi che Lino e Antonella si siano sposati per una cicogna in arrivo. Ricordiamo che i due coniugi hanno celebrato il loro amore con i parenti e gli amici più stretti in una cerimonia privata.

Guanciale: la risposta dell'ex fidanzata al commento di una fan

Nei giorni scorsi, l'attrice ed ex fidanzata di Guanciale, Antonietta Bello ha ricevuto i complimenti di alcuni fan.

In particolare una ragazza ha scritto sull'account Instagram dell'attrice: "Sei molto bella, dovevi esserci tu vicino a Lino”. A quel punto Antonietta Bello ha prontamente replicato all'utente: "Tesoro, vicino Lino è giusto che ci sia colei di cui lui è innamorato, non credi?".

Nella parte finale del commento l'attrice teatrale ha ringraziato la sua follower per i complimenti ricevuti: "Comunque, grazie mille per il complimento, quello è piacevole assai".

Insomma, Bello ha lasciato intendere di essersi lasciata in ottimi rapporti con l’attore abruzzese: per tale motivo non proverebbe alcun rancore nei confronti del suo ex compagno.

Lino e Antonella avrebbero rinunciato al viaggio di nozze

Dopo essere diventati marito e moglie, Lino Guanciale e Antonella Liuzzi avrebbero deciso di rinunciare al viaggio di nozze.

L’attore attualmente è impegnato a Roma nelle riprese de L'allieva 3, Antonella invece continua a tenere le lezioni di didattica a distanza con gli studenti dell'università Bocconi di Milano. Liuzzi per amore di Lino ha deciso di trasferirsi a Roma, dove Guanciale ha comparato casa.