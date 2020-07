Beatrice Valli è stata criticata da alcuni utenti su Instagram a causa del suo aspetto fisico post gravidanza. Per questo motivo Marco Fantini è sceso in campo per difendere la sua compagna.

Beatrice Valli è diventata mamma da qualche mese della piccola Azzurra. Sebbene l’ex corteggiatrice di Uomini e donne abbia sempre sfoggiato un fisico perfetto, questa volta ha deciso di dedicare più tempo a sé stessa e alla sua famiglia. Per rimettersi in forma ci sarà tempo. Come spesso accadrò però c’è anche chi non ha condiviso la sua scelta e ha commentato in modo negativo la scelta della Valli.

Lo sfogo di Beatrice

Beatrice Valli dopo aver pubblicato un video su Tik Tok con Marco Fantini è stata insultata da alcuni utenti per il suo aspetto fisico. Per questo motivo che l’influencer emiliana ha deciso di dare adito a uno sfogo su Instagram.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha affermato in alcune Stories che alcune persone non hanno rispetto per il prossimo. Secondo Beatrice, certa gente non sarebbe al corrente di cosa significa mettere al mondo un figlio. Valli ha confidato che sentirsi dire determinate cose non è affatto bello. La compagna di Marco Fantini ha precisato che sta cercando di riprendere la sua forma dopo la nascita di Azzurra, ma vuole farlo con calma. Per il momento ha scelto di non seguire alcuna dieta specifica e lasciare stare qualsiasi tipo di esercizio sportivo faticoso.

Beatrice Valli è convinta che col passare del tempo tornerà ad avere un aspetto fisico perfetto. D'altronde nel giro di 7 anni il suo corpo è sempre cambiato con le gravidanze di Alessandro, Bianca e Azzurra. Prima di concludere il suo sfogo, Beatrice Valli ha invitato tutte le ragazze a essere loro stesse senza cambiare per piacere agli altri.

Marco Fantini difende la sua compagna

Gli insulti post gravidanza arrivati all'indirizzo di Beatrice Valli hanno infastidito anche Marco Fantini. Il modello Emiliano ha deciso di intervenire sulla vicenda attraverso il suo profilo Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato: “Viva le donne come Bea”.

Insomma, Marco è felice di avere al fianco una donna come Valli.

Marco ha sostenuto che durante il periodo di allattamento, ci sta se una donna non appare in perfetta forma. A farle da eco ci ha pensato Beatrice Valli: “Mi sembra surreale leggere tutte queste cattiverie”. La giovane ha dichiarato che non ha alcun senso dire a una donna di avere dei chili di troppo, cellulite e pancia dopo aver dato alla luce un figlio.

Sebbene Beatrice e Marco Fantini abbiamo già tre bambini di cui uno nato da una precedente relazione, la coppia ha aperto alla possibilità di diventare genitori per la quarta volta.