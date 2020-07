Le anticipazioni di Beautiful della puntata del 15 luglio in onda alle 13:40 su Canale 5 vedono Emma prendere in mano la situazione e correre da Hope per dirle che Beth è viva. Ormai, il segreto custodito da Reese, Zoe, Flo e Xander sta per venire alla luce. La giovane e coraggiosa Barber confesserà la verità ai genitori della neonata creduta morta.

Zoe ha cercato fino all'ultimo di salvare il salvabile, facendo credere a Emma di aver capito male. Xander però le ha fatto capire di essere arrivato a un punto di non ritorno. Ciò che Emma ha sentito è vero: Beth è viva ed è Phoebe, la bimba che sta crescendo con Steffy e Liam.

A differenza degli altri complici del dottor Buckingam che hanno scelto di mantenere il silenzio, Emma è decisa a parlare.

Peccato che la sventurata Barber si debba scontrare con la furia e l'ossessione di Thomas che, nella puntata di Beautiful di oggi, ha confessato a Brooke di essere profondamente innamorato di Hope. Di certo, farà tutto il possibile affinché la donna che ama e che ora fa parte della sua vita non venga mai a sapere che Phoebe è Beth. Nella puntata di domani, Pam cambierà il destino della giovane Barber.

Beautiful, puntata di mercoledì 15 luglio su Canale 5

Xander è certo che ormai la verità su Beth sia vicina. Se Flo e Zoe non hanno voluto parlare, Emma lo farà. La conosce molto bene e sa che per lei la giustizia e l'onestà sono due valori imprescindibili.

Come potrebbe rimanere in silenzio sapendo che Hope e Liam stanno piangendo una morte che in realtà non esiste? Beth è viva e ha tutto il diritto di crescere con i suoi genitori, anche se Steffy le sta dando tutto l'amore che merita.

Hope sta soffrendo e, nonostante la vicinanza di Thomas e Douglas, rimpiange la sua vita con Liam, tanto da andare alla casa sulla spiaggia per vedere quanto sia sereno con Steffy e le bimbe.

Una vita che lei sognava e che ora può solo vedere da spettatrice.

Una verità che scotta

Per mesi Hope e Liam hanno creduto che Beth fosse morta, ignari che stesse crescendo tra le braccia di Steffy. È terribile quanto scoperto da Emma, che non riesce a capacitarsi di come tutti abbiano avuto il coraggio di tacere.

Furiosa, nella puntata di domani di Beautiful, correrà a cercare Hope alla Forrester Creations.

Hope però sarà ancora a casa di Liam e Steffy, rimpiangendo i tempi passati con il suo ormai ex marito. Emma si imbatterà così in Thomas, che la pregherà di non dire nulla a Hope. Davanti alla sua risolutezza, Forrester si farà minaccioso, spaventando la povera Emma.

Pam salva Emma nella prossima puntata di Beautiful

Thomas si farà scuro in volto e intimerà a Emma di tenere la bocca chiusa, o per lei saranno guai. La coraggiosa Barber però, non si farà intimorire e sarà ancora più decisa a rivelare tutto a Hope. A salvare la ragazza, almeno per il momento, sarà Pam.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful della puntata in onda su Canale 5 domani, mercoledì 15 luglio, Pam irromperà nella stanza per informare Thomas di aver bisogno di lui per un lavoro urgente.

Emma così avrà il tempo per prendere l'auto e correre da Hope per dirle che Beth è viva.