Nelle prossime puntate si complicheranno le vicende dei personaggi di Beautiful. Le anticipazioni della soap opera americana, riguardanti le trame in onda su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, risultano dense di tensioni emotive e di ulteriori colpi di scena.

Nel dettaglio, Thomas, dopo aver scoperto la vera identità della piccola Phoebe, arriverà al punto di tenere per se la clamorosa verità e farà una proposta particolare a Hope. Nel frattempo, Bill Spencer chiederà scusa a Liam per tutti i problemi che gli ha causato in passato. Intanto, a casa di Steffy, Florence farà una scoperta che non le piacerà e comincerà ad accusare dei sensi di colpa.

Anticipazioni Beautiful fino al 10 luglio: Thomas fa una proposta a Hope

Ormai da alcune puntate, Thomas è venuto a conoscenza delle malefatte del dottor Reese Buckingham il quale ha inscenato la morte della figlia di Hope per venderla a Steffy in cambio di una cospicua somma di denaro. L'uomo si è visto costretto a ricorrere a questo mezzo per saldare dei grossi debiti.

Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo Xander e Zoe avere il serio timore che Thomas possa "vuotare il sacco" e confessare tutta la verità a Hope e Liam. Se il segreto sullo scambio di culle dovesse venire a galla, entrambi finirebbero dietro le sbarre. Tuttavia, il padre di Douglas preferirà tenere la bocca chiusa e usare questo segreto a suo vantaggio.

Dopo aver firmato le carte per l’annullamento del matrimonio, Hope riceverà una proposta spiazzante da Thomas: creare una famiglia insieme. La giovane Logan, ancora innamorata di Liam e distrutta per la perdita della piccola Beth, rifiuterà la proposta di Thomas, infatti, gli dirà di non provare sentimenti d’amore per lui.

Bill chiede perdono a Liam

Le anticipazioni di Beautiful annunciano che per Bill le cose andranno per il meglio. Il magnate si recherà a Malibù da Steffy e Liam insieme a Katie e chiederà scusa al giovane Spencer.

L'uomo si mostrerà molto felice di sapere che il fratello di Wyatt sia tornato da Steffy e che quest’ultima non sia più sola a crescere due bambine.

Brooke, nel frattempo, raccomanderà a Hope di tenere gli occhi ben aperti su Thomas poiché non si fiderà del ragazzo.

Beautiful spoiler, Flo rivede la piccola Phoebe/Beth

Dopo la visita di Bill, anche Wyatt e Florence decideranno di andare a trovare Steffy e di trascorrere un pomeriggio in compagnia sulla spiaggia di Malibù. Sarà proprio in quell'occasione che la giovane Fulton rivedrà la piccola Phoebe, ovvero la sua finta figlia, data in adozione alla CEO della Forrester Creations. La figlia di Shauna capirà che Thomas non ha raccontato a Steffy tutta la verità sulla piccola Beth e proverà un forte senso di colpa.