Cbs ha rilasciato le anticipazioni ufficiali delle nuove puntate di Beautiful. Sally sta tramando contro Flo per costringere Wyatt a tornare con lei. La giovane Spectra ha mentito sulle sue condizioni mediche, facendo credere all'ex fidanzato di avere pochi giorni di vita. Un evento imprevisto la coglierà alla sprovvista, visto che si sentirà male per davvero, rendendo necessario un ricovero d'urgenza. Che cosa sta succedendo a Sally?

Momenti difficili anche per Steffy, in ospedale dopo l'incidente in moto. Ad investirla è stato Bill, ora afflitto dai sensi di colpa. Sebbene Spencer non abbia travolto intenzionalmente la bella Forrester, ora dovrà fare i conti con le insistenti domande del detective Sanchez, pronto a fare luce sulla vicenda.

Di seguito, le trame dettagliate delle nuove puntate.

Anticipazioni aggiornate Beautiful delle puntate in prima visione assoluta

La bugia di Sally sulla sua malattia terminale è venuta alla luce. Wyatt è sconvolto e deluso. Proprio lui, davanti al destino crudele della sua ex fidanzata, le ha proposto di andare da lui per trascorrere insieme gli ultimi giorni, arrivando a lasciare Flo. Attenzione, perché la follia di Sally non si è fermata a questo. Insieme a Penny ha rapito Flo, la prima a scoprire il suo inganno.

La giovane Fulton si è intrufolata nell'appartamento di Sally, insospettita dalla sua malattia. Nel computer ha trovato le cartelle mediche, evidentemente falsificate dalla dottoressa Penny, sua complice.

Le due hanno colto in flagrante Flo e hanno pensato bene, dopo averla ferita con un candeliere, di tenerla in ostaggio fino a che Sally non fosse riuscita a raggiungere il suo obiettivo: rimanere incinta di Wyatt, così da legarlo per sempre a sé. Il destino però, spesso fa brutti scherzi.

Sally ricoverata d'urgenza in ospedale

Le ultime anticipazioni delle puntate di Beautiful svelano che Wyatt scoprirà l'inganno di Sally. Furioso, pretenderà spiegazioni. Sally implora perdono ma collassa improvvisamente, finendo in ospedale. Qui verrà presa in cura da una nuova entrata nella soap opera, la dottoressa Joyce Griffith.

La turbolenta Spectra avrà contratto davvero una malattia incurabile oppure ha raggiunto il suo obiettivo?

In ospedale ci sarà anche Steffy, che si sta riprendendo dopo l'incidente in moto. I medici saranno chiari: la situazione non è semplice e occorrono settimane per un completo recupero. Con lei ci sarà Ridge, affranto per il dolore causato dalle molteplici ferite causate dall'urto con la vettura di Bill. Brooke invece si preoccuperà di aggiornare Liam riguardo lo stato di salute di Steffy.

Bill nei guai per l'incidente di Steffy nelle puntate americane di Beautiful

Bill viene interrogato dal detective Alex Sanchez, pronto a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che ha fatto finire Steffy in ospedale.

Spencer capirà che la sua posizione non è semplice, anche perché Ridge, furioso con lui, ha tutta l'intenzione di farlo finire dietro le sbarre.

Infine, le ultime anticipazioni di Beautiful raccontano che Flo, Wyatt e Penny si rendono conto che Sally sta davvero male e chiederanno alla dottoressa Joyce spiegazioni. Liam, Hope e Beth invece, si preparano ad accogliere Steffy una volta dimessa dall'ospedale.