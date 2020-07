Le anticipazioni di Beautiful che giungono dalle puntate americane si concentrano su Eric, che scuote la coscienza di Thomas.

Il magnate della Forrester Creations è l'unico che può fermare il nipote, ancora ossessionato da Hope dopo aver finto la sua morte. Ridge continuerà a difenderlo come se niente fosse, mentre Brooke sarà certa che Thomas abbia bisogno di cure specifiche che possano risolvere la sua patologia mentale. Douglas invece accuserà la mancanza di una figura materna.

Delusione anche per Steffy, abbandonata da tutti. Dopo aver perso Phoebe, anche Liam è tornato da Hope. Ora non permetterà che anche Douglas venga strappato dalle braccia di Thomas, così come è successo a lei.

Beautiful, trame delle nuove puntate

Ridge e Steffy cercheranno un confronto con Thomas, preoccupati per il suo stato mentale. La sua ossessione per Hope cresce di giorno in giorno e l'aver addirittura inscenato la propria morte per incolparla e poterla ricattare è un chiaro segno di squilibrio. I due proveranno a farlo ragionare, invitandolo a lasciar perdere una volta per tutte la giovane Logan. Saranno però parole gridate al vento.

Thomas proporrà ad Hope di partecipare con la sua linea di moda a un importante concorso, così da poterle stare vicino alla Forrester Creations, ma il suo piano cadrà nel vuoto. Hope infatti cercherà un altro stilista che si occupi della sua collezione, inorridita dal solo pensiero di condividere l'ufficio con lui.

Cuore a cuore

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Eric avrà molto a cui pensare. In primis sarà preoccupato per Ridge a causa della sua separazione da Brooke. L'ansia aumenterà quando verrà a sapere che Thomas ha firmato i documenti per la custodia legale di Douglas.

Come se non bastasse, nonno Forrester non condividerà affatto le assurde decisioni prese da Thomas.

Con piglio deciso, Eric affronterà il nipote, invitandolo a smetterla di inseguire Hope, una donna che ha portato nella sua vita solo con l'inganno e che non lo amerà mai. Come potrebbe perdonagli il fatto di averle nascosto che Beth è viva?

Il dolore di Douglas nelle prossime puntate di Beautiful

Thomas non si piegherà nemmeno davanti al nonno Eric.

La sua intenzione è quella di riavere Hope nella sua vita, costi quel che costi. Quando vedrà passare per i corridoi della Forrester Creations Zoe, avrà un'illuminazione: si servirà di lei per raggiungere il suo scopo. Sarà così che anche la povera Buckingam finirà nella rete di Thomas.

Inoltre, stando alle ultime anticipazioni americane di Beautiful, Douglas vivrà un periodo molto difficile, in quanto si sentirà trascurato, visto che Thomas e Hope passeranno gran parte del loro tempo a farsi la guerra, dimenticandosi che a casa c'è un bambino che ha bisogno della loro presenza e del loro amore.