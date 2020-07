Il segreto su Beth sta per venire a galla nelle puntate di Beautiful: le anticipazioni degli episodi già andati in onda negli Usa raccontano che, grazie ad una conversazione tra Thomas e Zoe ascoltata per sbaglio da Douglas, Liam inizierà a capire che Beth e Phoebe sono la stessa persona. Prima di arrivare al bandolo della matassa, però, ci vorrà ancora del tempo e tanti intrighi nelle famiglie Forrester e Logan.

Negli episodi americani di Beautiful, dopo accurate indagini, Liam risalirà al nominativo della clinica nella quale Flo ha dichiarato di aver partorito la neonata poi adottata da Steffy.

Peccato che il medico responsabile del reparto di ginecologia non abbia mai conosciuto nessuna Fulton. A quel punto, aiutato anche da Wyatt, il giovane Spencer capirà che Flo ha sempre mentito e che Beth e Phoebe sono la stessa persona. Liam non se la sentirà di abbandonare Steffy, distrutta dall'idea di separarsi per sempre dalla sua piccolina e così finirà per mettersi nei guai.

Beautiful, trame dei nuovi episodi: Hope perde la bussola

Saranno momenti felici e carichi di commozione quelli che vedranno Hope e Liam finalmente a casa con Beth. La serenità famigliare durerà, però, molto poco. La giovane e sensibile Logan non accetterà il fatto che Thomas l'abbia ingannata manipolando Douglas. Una nuova ossessione la tormenterà così giorno e notte.

Convinta che il bimbo non sia in mani sicure, Hope farà credere a Forrester di essere ancora innamorata di lui, così da indurlo a firmare la custodia legale di Douglas, cosa che farà senza titubare.

Tuttavia, come svelano le anticipazioni Usa di Beautiful, Thomas si accorgerà di essere stato ingannato a sua volta e così incastrerà Hope, inscenando la propria morte e facendo in modo che tutti, lei compresa, credano che sia stato ucciso per mano sua.

In questo modo, potrà ricattarla e riavere la custodia di suo figlio. Nel frattempo, Liam si metterà una mano sul cuore davanti all'ostinazione della ex moglie, la quale sembrerà non curarsi del dolore di Steffy.

Il sorriso di una madre

Hope, dopo aver scoperto che Beth è viva e che è Phoebe, ha promesso a Steffy che potrà vederla e stare con lei ogni volta che vuole.

Le cose però non andranno così e la giovane Forrester si infurierà davanti alla poca sensibilità della sua rivale in amore. In fondo, anche lei ha provato il dolore inimmaginabile di perdere una figlia. Come può essere così egoista?

Mentre si dipanano queste intricate trame famigliari, il rapporto tra Brooke e Ridge andrà in pezzi. Già ai ferri corti per il fatto che Thomas abbia ingannato Hope nascondendole la verità su Beth, i due andranno verso la fine del loro matrimonio dopo che la bella Logan verrà a sapere che Ridge ha baciato Shauna.

Beth e Steffy insieme nelle prossime puntate di Beautiful

A risolvere in maniera abbastanza insolita la questione sarà Liam. Vedendo Steffy disperata e furiosa con Hope, le farà vedere di nascosto la piccola Beth.

Stando agli spoiler di Beautiful, però, Hope verrà a sapere tutto e si arrabbierà molto sia con Liam che con Steffy. Da quel momento in poi si riaccenderà la rivalità tra le due donne e la volitiva Forrester prometterà a se stessa che - costi quel che costi - si riprenderà Liam.