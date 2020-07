Nuove puntate ricche di colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso delle prossime settimane. In particolare Xander sarà sempre più convinto che dietro alla morte di Emma Barber ci sia lo zampino di Thomas. Per tale motivo, il giovane, dopo aver saputo da Pam della tremenda lite intercorsa tra Thomas ed Emma poco prima della morte della ragazza, deciderà di vederci chiaro sulla vicenda, scoprendo che il figlio di Ridge si trovava proprio sul luogo dell'incidente. Xander quindi troverà conferma ai propri sospetti anche se quanto scoperto potrebbe non bastare a incastrare Thomas per l'omicidio di Emma

Beautiful, anticipazioni: Xander indaga sulla morte di Emma

Sin dal primo momento, Xander sarà convinto che dietro la morte di Emma Barber ci sia la mano di Thomas Forrester.

Il figlio di Ridge, sarà disposto a tutto pur di evitare che il segreto sullo scambio di culle venga a galla e, dopo le minacce a Xander, avrà fatto la stessa cosa con Emma. I telespettatori già sanno che la nipote di Justin non si è fatta intimorire da Forrester e si sarà diretta verso casa di Hope per raccontarle la verità su Beth, salvo non arrivarci mai a causa di un incidente che l'ha portata via per sempre.

Proprio Thomas farà in modo che la giovane perda il controllo dell'auto e ora Xander avrà il difficile compito di dimostrarlo, cercando le prove che avvalorino i sui sospetti.

Beautiful, trame Usa: Xander scopre che Thomas ha seguito Emma la sera dell'incidente

Grazie a Pam, Xander verrà a sapere del violento litigio avuto da Thomas e Emma alla Forrester Creations, poco prima che la giovane stagista si mettesse alla guida dell'auto.

I sospetti di Xander sembreranno avvalorati anche dalle immagini delle telecamere di sicurezza della Forrester che il giovane visionerà grazie all'aiuto di Charlie. I video confermeranno che Thomas ha seguito Emma quando la ragazza ha lasciato la casa di moda. Intanto Zoe sarà sempre più preoccupata e tenterà di convincere il fidanzato a non proseguire le indagini.

Xander trova le prove del coinvolgimento di Thomas nell'incidente di Emma

Forte dell'appoggio di Pam e Charlie, Xander proseguirà le sue indagini, arrivando a forzare l'auto di Thomas per controllarne il gps. Scaricando i dati scoprirà che Thomas la sera della morte di Emma ha seguito l'auto della stagista e che era sul luogo dell'incidente in cui ha perso la vita la giovane Barber.

Xander quindi, sembrerà aver trovato le prove per incastrare Thomas per l'omicidio di Emma. Sarebbe quindi stato il Forrester a seguire speronare e far uscire di strada Emma e a procurarne la morte, ma le prove potrebbero non essere sufficienti a incastrare il figlio di Ridge.

In attesa di scoprire come si evolverà questa vicenda grazie alle prossime anticipazioni provenienti dagli Usa, si ricorda che la soap tv Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 13:40. Su Mediaset play invece, è possibile rivedere le puntate già trasmesse.