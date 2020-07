Il set di Beautiful ha riaperto i battenti da qualche settimana dopo lo stop causato dall'emergenza coronavirus. In attesa di scoprire cosa succederà nei nuovi episodi della soap statunitense, l'attrice Katrina Bowden - che presta il volto a Flo Fulton - ha svelato al settimanale Nuovo alcuni particolari riguardanti il suo personaggio. Dalle sue parole si intuisce che Florence sarà al centro delle vicende della telenovela anche nelle prossime puntate e non mancherà di sorprendere i fan.

Bowden, inoltre, ha anticipato che per Flo prossimamente le cose si metteranno piuttosto male, dunque potrebbe essere coinvolta in una serie di problemi.

Flo di Beautiful rivela: 'Per lei le cose si metteranno male'

Katrina Bowden durante l'intervista per Nuovo ha descritto Flo come una persona di buon cuore e fedele alle persone che ama. "Purtroppo tende a rimanere coinvolta troppo in fretta nelle situazioni", ha sottolineato l'attrice americana, aggiungendo che in futuro le cose si complicheranno ancora per Fulton. "Non è fortunata", ha chiosato Bowden.

Katrina Bowden su Flo: 'È un personaggio sempre pronto a sorprendere'

In Italia, finora, non sono ancora andate in onda le puntate di Beautiful in cui viene a galla la verità sullo scambio delle culle. Dalle anticipazioni provenienti dagli Usa si apprende che, a partire da quel momento, per Flo le cose cambieranno decisamente in peggio.

La giovane finirà in carcere e successivamente dovrà provare a ricucire i rapporti con la sua famiglia che nel frattempo avrà preso le distanze da lei.

Sul destino di Flo, Katrina Bowden ha spiegato che il suo personaggio non manca mai di sorprendere i fan, dicendosi entusiasta dei copioni che di volta in volta le vengono consegnati.

L'attrice di Flo entusiasta del suo personaggio in Beautiful

"Flo ammette i suoi sbagli e sa amare sul serio", ha dichiarato Bowden a Nuovo, aggiungendo come il suo personaggio le somigli molto, poiché è una donna forte e combattiva come lei. L'attrice del New Jersey è una delle ultime arrivate sul set di Beautiful dove - per sua stessa ammissione - si è trovata fin da subito bene come se fosse a casa sua.

All'inizio del 2020 ha festeggiato il suo primo anno di lavoro in Beautiful e non ha nascosto la propria felicità per questo traguardo. Il suo sogno come attrice, invece, è quello di poter un giorno recitare accanto alla diva di Hollywood, il premio Oscar Meryl Streep.