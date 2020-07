Da lunedì al venerdì va in onda su Canale 5 la soap americana Beautiful. Secondo le anticipazioni televisive da lunedì 13 fino a venerdì 17 luglio, Emma sentirà una conversazione tra Xander e Zoe e scoprirà la verità su Beth, con la Barber che vorrà raccontare tutto a Hope. Thomas userà ogni mezzo per fermare la giovane, ma quest'ultima non si farà intimorire e sarà determinata nel portare a termine il suo intento. Proprio mentre si troverà vicino l'abitazione della Logan, una macchina le taglierà la strada procurandole un incidente.

Trame dal 13 al 14 luglio: Emma scopre la verità su Beth

Nella puntata di Beautiful di lunedì 13 luglio, Ridge e Brooke avranno un confronto sul rapporto tra Thomas e Hope e nello stesso tempo alla Forrester, i due ragazzi discuteranno del loro rapporto con Liam.

Il matrimonio dei Forrester sembrerà accusare qualche problema, con Ridge che sarà convinto della relazione tra i due ragazzi e Brooke che invece non mancherà di manifestare al marito i dubbi sui comportamenti tenuti da Thomas. Intanto anche la nuova coppia si confronterà su quale atteggiamento sarà giusto tenere nei confronti di Liam.

Secondo le trame di martedì 14 luglio Emma ascolterà una conversazione tra Xander e Zoe e scoprirà che Beth che in realtà è Phoebe non è morta. La ragazza vorrà rivelare la verità a Hope, ma Thomas cercherà di opporsi. Tra la Barber e il Forrester ci sarà un'accesa discussione in cui il ragazzo le dirà che se la verità verrà fuori, rovinerà la vita di Steffy. Tuttavia, la ragazza non sentirà ragioni e anzi lo accuserà di non amare Hope e di stare sfruttando la situazione a suo vantaggio.

Thomas cercherà di intimorire Emma, ma quest'ultima riuscirà ad allontanarsi.

Anticipazioni dal 15 al 17 luglio: Emma ha un incidente, Thomas non la soccorre

Secondo le anticipazioni di mercoledì 15 luglio, Zoe sarà in ansia perché Emma avrà deciso di recarsi da Hope per raccontarle tutta la verità. Xander sarà d'accordo con la Barber, perché secondo quest'ultimo la Logan ha tutto il diritto di sapere.

L'Avant sin dall'inizio è stato contrario a mantenere il segreto, e se lo ha fatto è stato solo per amore di Zoe e per paura che potesse finire in carcere. Nell'episodio di giovedì 16 luglio, Ridge tenterà di convincere Hope che Thomas sarà la persona giusta per lei. Il Forrester senior negli ultimi tempi ha dimostrato di non essere imparziale quando si tratta di Thomas, anche se in questo caso non è a conoscenza del lato misterioso del figlio.

Infatti, mentre Ridge proverà a garantire per il figlio, quest'ultimo cercherà in ogni modo di impedire a Emma di raccontare tutto a Hope. Nella puntata di venerdì 17 luglio, Emma sarà in viaggio verso casa della Logan, ma una macchina le taglierà la strada facendola finire nella scarpata. Thomas assisterà all'incidente, ma non presterà alcun tipo di soccorso alla povera donna. La domanda che tutti si porranno sarà su chi avrà provocato l'incidente.