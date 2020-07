Tornano le anticipazioni settimanali della soap tv Beautiful e riguardanti ciò che andrà in onda dal 20 al 24 luglio prossimi. Su Canale 5, a partire dalle 13:40 circa, i telespettatori vedranno come tutti i protagonisti saranno sconvolti per la tragica morte di Emma Barber. La ragazza, finita in un burrone con la sua auto, non verrà soccorsa da Thomas che la lascerà morire, impedendole in questo modi di rivelare a Hope la verità su Beth. Mentre la polizia tenterà di far luce sulla morte della giovane, Hope e Brooke verranno a sapere che proprio qualche ora prima, la nipote di Justin aveva discusso animatamente con Thomas.

Anticipazioni Beautiful: Emma perde la vita in un incidente d'auto

Emma Barber, la giovane stagista della Forrerster nonché nipote di Justin, non sopravviverà all'incidente stradale in cui sarà rimasta coinvolta. Dopo aver perso il controllo della sua auto, la stagista finirà in una scarpata. A causare l'incidente, come riportano le anticipazioni, sarà Thomas il quale, in questo modo, riuscirà a impedire ad Emma di raggiungere Hope e raccontarle la verità su Beth. Alla Forrester intanto, saranno tutti riuniti per commemorare la giovane Barber.

La polizia indaga sull'incidente di Emma

Mentre alla Forrester tutti saranno sconvolti dalla tragedia, la polizia cercherà di far luce sulle dinamiche dell'incidente in cui ha perso la vita Emma.

Brooke e Hope, commenteranno con profondo dolore e tristezza la morte della giovane e, subito dopo, verranno a sapere un particolare che le lascerà alquanto perplesse. Le due infatti, scopriranno che Emma poco prima di salire in auto, ha avuto una violenta lite con Thomas. Justin nel frattempo, noterà che la polizia non ha ancora chiuso le indagini su quanto accaduto e ciò gli farà pensare che dietro alla morte della nipote ci sia ben altro.

Beautiful trame 20-24 luglio: lo zampino di Thomas dietro la morte di Emma

Da quanto riportano le anticipazioni sulle prossime puntate di Beautiful, Zoe, Xander e Flo saranno convinti che dietro alla morte di Emma Barber ci sia lo zampino di Thomas e saranno tormentati da questo sospetto. La polizia intanto, scoprirà che poco prima di cadere nel burrone, Emma era intenta a scrivere un messaggio per Hope.

Per tale motivo, gli inquirenti riterranno che l'incidente mortale sia avvenuto a causa di una disattenzione della giovane. Dopo i tragici eventi degli ultimi giorni, Steffy deciderà di invitare Hope, Thomas e il piccolo Douglas ad una festa sulla spiaggia. Brooke cercherà di dissuadere la figlia mentre Ridge, al contrario, la esorterà ad accettare l'invito.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful in onda dal 20 al 24 luglio su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Si ricorda inoltre che, su Mediaset Play, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.