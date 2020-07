Novità in arrivo riguardi la programmazione delle soap televisive nel mese di agosto. Come ogni anno, Beautiful dovrebbe prendersi un periodo di vacanza a partire dal prossimo 3 agosto, lasciando quindi più spazio alla telenovela iberica Una vita. Anche in questa estate 2020, dunque, la soap americana potrebbe essere momentaneamente fermata a favore delle vicende ambientate a calle Acacias e che vedranno la messa in onda di puntate più lunghe della durata di circa un'ora.

Programmazione Beautiful, stop dal 3 agosto 2020

I palinsesti riguardanti l'imminente mese di agosto non sono ancora stati ufficializzati da Mediaset, anche se le indiscrezioni parlano di uno stop per la soap televisiva Beautiful a partire da lunedì 3 agosto.

Come ogni anno, dunque, la saga dei Forrester dovrebbe andare in vacanza per qualche settimana, almeno sino a dopo Ferragosto. A seguito di tale variazione, la fascia oraria abitualmente occupata da Ridge e company, vedrà la messa in onda della soap Una vita che, in questo modo, allungherà gli appuntamenti giornalieri partendo dall'1 e 40 del pomeriggio e arrivando sino alle 2 e 45 circa.

Beautiful in vacanza, quando andrà in onda la verità su Beth?

Mentre i fan di Una vita potranno gioire per il prolungamento delle puntate, gli affezionati telespettatori di Beautiful rimarranno con l'amaro in bocca e vedranno prolungarsi ulteriormente l'attesa prima di scoprire come si evolverà la vicenda legata allo scambio di culle e che tanto sta appassionando i fan in queste ultime settimane.

Le ultime puntate trasmesse sulle reti Mediaset infatti, sono state particolarmente avvincenti per via di Thomas e dei suoi colpi di testa. A causa dello stop di agosto, dunque, è presumibile che la scoperta della verità sulla piccola Beth slitterà a fine estate o inizio autunno.

Mediaset, programmazione tv: Una vita raddoppia dal 3 agosto

Se le notizie sui palinsesti di agosto dovessero essere confermate, i fan di Una vita vedranno invece la messa in onda di una puntata doppia, occupando anche la fascia oraria lasciata libera da Beautiful. Non è dato sapere, al momento, se nella settimana a cavallo di ferragosto vi saranno ulteriori variazioni, come accaduto negli anni scorsi.

Ovviamente tutto quanto sopracitato dovrà essere ufficializzato attraverso un comunicato da parte di Mediaset relativo alla programmazione del prossimo mese di agosto.