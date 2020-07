Belen e Stefano De Martino sono da settimane al centro del Gossip per la fine della loro relazione. Da qualche giorno, la coppia sembra aver voltato pagina accanto a due nuove persone. Dopo il presunto flirt che è stato attribuito al ballerino con Alessia Marcuzzi, con il conduttore di Made in Sud che ha seccamente smentito l'accaduto usando una frase, nella giornata di martedì 7 luglio Belen ha utilizzato la stessa frase in un video, lanciando così una frecciatina a Stefano.

Belen Rodriguez e la frecciatina a De Martino

Belen ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui mostra tutta la sua bellezza e la sua eleganza.

Al tramonto, vestita con un abitino scuro che esaltava il suo fisico, ha sfilato per qualche secondo e, guardando dritta la fotocamera che la stava riprendendo ha detto: ''Quando m'innamorerò ve lo farò sapere''. Fin qui, niente di male, se non fosse che, proprio che la sera di sabato 4 luglio, l'ex compagno aveva utilizzato la stessa frase per smentire un flirt che gli era stato attribuito con Alessia Marcuzzi.

Una nuova Rodriguez nella vita di De Martino

Nella vita di Stefano De Martino sembrerebbe esserci un nuovo amore che porta lo stesso cognome di Belen. Come riportato sull'account ufficiale del magazine Chi, nel numero in uscita oggi, mercoledì 8 luglio, saranno presenti le immagini esclusive del ballerino e di Mariana Rodriguez, insieme in barca, in Campania.

La showgirl è tornata single, dopo la fine della sua relazione con Simone Susinna. Mariana e Stefano si conoscevano già da tempo, ma i primi passi sarebbero stati fatti dal ballerino sui social.

Belen e Gianmaria Antinolfi si sono baciati

Belen, come riportato sulla copertina di Chi, in edicola dall'8 luglio, ha un nuovo amore.

La showgirl argentina è attualmente legata al manager della moda Gianmaria Antinolfi. Nel weekend la conduttrice si è recata a Capri e a Napoli per festeggiare il compleanno del suo nuovo compagno. La conoscenza fra Belen e Gianmaria è nata di recente e il loro 'Cupido' è stato Mattia Ferrari, amico della presentatrice.

Il ragazzo, vedendo la Rodriguez triste dopo la fine della sua relazione con Stefano De Martino, ha pensato che il manager fosse la persona giusta da presentare alla showgirl e così i due hanno iniziato a frequentarsi. Al momento Belen non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito a questa nuova conoscenza, ma i baci pubblicati sul magazine diretto da Alfonso Signorini potrebbero essere l'inizio di una storia importante. La frase della Rodriguez, condivisa sui social, facendo il verso all'ex compagno, potrebbe essere stata una frecciatina a Stefano che ha iniziato una nuova frequentazione con Mariana. Non resta che attendere, per vedere se queste nuove coppie dureranno nel tempo.