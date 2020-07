Non passa giorno che qualche sito non riporti news o indiscrezioni su Belen Rodriguez: il Gossip del giorno è quello che la showgirl ha ripreso ad apprezzare i contenuti social che pubblica un suo famoso ex fidanzato. Il "like" dell'argentina all'ultimo scatto che ha postato Andrea Iannone su Instagram, infatti, non è passato inosservato. Questo gesto della conduttrice di Tu sì que vales, però, potrebbe valere poco se risultassero fondati i rumors su una liason in corso tra il pilota e Cristina Buccino.

L'apprezzamento di Belen a Iannone fa discutere

Una ne pensa e cento ne fa: potrebbe essere questo il modo di dire giusto per descrivere il comportamento social di Belen Rodriguez dell'ultimo periodo.

Da quando è stata confermata la separazione da Stefano De Martino, la soubrette utilizza spesso Instagram per lanciare frecciatine oppure per commentare tra le righe le chiacchiere che circolano sul suo conto.

Mentre molte riviste di gossip si stanno occupando della sua frequentazione in corso con Gianmaria Antinolfi, l'argentina preferisce incuriosire i fan con dei gesti piuttosto inaspettati.

Dopo aver citato il karma che punisce chi ha fatto del male con la stessa moneta in una recente Stories, oggi la 35enne ha catturato l'attenzione degli internauti con un "mi piace" apparentemente banale.

I più attenti, infatti, hanno notato che Belen ha apprezzato l'ultima foto che Andrea Iannone ha pubblicato sul suo profilo, uno scatto che vede il pilota senza maglietta e con i muscoli in bella vista.

Le chiacchiere sul possibile riavvicinamento tra Belen e Andrea

Risalgono a poco più di un mese fa i rumors sull'incontro che c'è stato in un ristorante di Milano tra gli ex Belen e Andrea. Il settimanale Chi sostenne che il motociclista andò a cena in quel locale della città dopo aver saputo che lì c'era la Rodriguez con parte della sua famiglia.

In quell'occasione, però, tra i due pare ci sia stato soltanto un cordiale saluto, anche perché la showgirl si era lasciata da pochissimo tempo col marito Stefano e il suo umore non era dei migliori.

La storia d'amore tra Iannone e l'argentina è durata circa due anni ed è stata molto importante per entrambi: quando lei si è accorta di provare ancora qualcosa per De Martino, però, non ci ha pensato due volte a lasciare il fidanzato e tornare tra le braccia del mai dimentica ex.

Cristina Buccino possibile nuovo amore di Iannone dopo Belen

Il "mi piace" che Belen ha messo su Instagram a Iannone, scatena inevitabilmente i gossip sul loro rapporto. Stando a quello che hanno sostenuto e documentato le riviste scandalistiche nelle ultime settimane, però, sia la Rodriguez che il pilota attualmente starebbero frequentando qualcun'altro.

L'argentina è stata paparazzata più volte in atteggiamenti affettuosi con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi, Andrea pare stia vivendo una segretissima relazione con Cristina Buccino, un'influencer che fisicamente assomiglia un bel po' alla conduttrice di Tu sì que vales.

Rumors di qualche giorno fa, infatti, sostenevano che la presunta coppia abbia trascorso la notte in un lussuoso hotel di Milano cercando di dare nell'occhio il meno possibile.

Che tra Andrea e Cristina ci sia un flirt in corso, lo si vocifera da mesi: già durante la quarantena (quando ancora non si poteva uscire di casa), serpeggiava il pettegolezzo secondo il quale lei avesse raggiunto Lugano per soggiornare un breve periodo nella villa lussuosa dello sportivo.

I paparazzi, però, non sono ancora riusciti a beccare i presunti piccioncini in atteggiamenti più che amichevoli, per questo quella sulla loro storia d'amore in corso resta al momento soltanto una chiacchiera.