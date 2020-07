Poche ore fa, il settimanale Chi ha pubblicato la copertina del nuovo numero che uscirà domani in edicola, la protagonista è Belen paparazzata insieme al suo nuovo amore: l'imprenditore Gianmaria Antinolfi. Era già da qualche settimana che si parlava di un nuovo flirt per la modella argentina, oggi le voci trovano conferma: Belen ha ufficialmente voltato pagina.

Le immagini in copertina sono molto chiare e non lasciano spazio all'immaginazione: Belen è in bikini, a bordo piscina, intenta a scambiarsi coccole e baci appassionati con Gianmaria, la sua nuova fiamma.

Chi è Gianmaria Antinolfi

Nelle ultime ore, in seguito alla notizia svelata dal settimanale Chi, i fan della showgirl sono impazziti e tutti hanno iniziato a chiedersi chi sia l'uomo che ha rubato il cuore di Belen.

Gianmaria Antinolfi è un giovane imprenditore impegnato nel settore del lusso. La sua frequentazione con la bellissima modella, sarebbe iniziata grazie a Mattia Ferrari, amico e stylist della Rodriguez. Quest'ultimo infatti, vedendo l'amica abbattuta dopo la fine improvvisa della storia con De Martino, avrebbe deciso di aiutarla facendole da "Cupido". Ferrari avrebbe utilizzato la "scusa" di un progetto nel campo della moda per farli incontrare e a quanto pare la sua missione è andata a buon fine.

La conoscenza tra i due sembra che vada avanti da un po', di fatto la coppia fu fotografata insieme a delle cene di lavoro a Milano, già qualche settimana fa. All'epoca le immagini non erano così esplicite da far pensare a una relazione sentimentale tra i due, oggi però le foto pubblicate da Alfonso Signorini hanno dimostrato che effettivamente qualcosa stava bollendo in pentola.

Belen vola a Napoli per festeggiare il suo nuovo amore

Sembra che Gianmaria occupi già un posto nel cuore e nella vita di Belen, in effetti pare che quest'ultimo fosse andato a trovarla in segreto mentre si trovava con la sua famiglia sul lago di Como. Da quel momento in poi il loro rapporto ha iniziato a prendere sempre più forma fino al meraviglioso weekend passato insieme tra Napoli e Capri.

La showgirl ha infatti deciso di volare a Napoli per essere presente al party organizzato per il compleanno del nuovo fidanzato. Dopo la festa i due hanno trascorso una serata tra canti e balli in un noto locale dell'isola.

Inizialmente Belen era stata molto attenta a non farsi fotografare accanto alla nuova fiamma, verso la fine del weekend però la nuova coppia si è lasciata andare alla passione.

I fotografi hanno prontamente immortalato baci, abbracci e carezze a bordo piscina, nel giardino della villa che hanno affittato per stare più in intimità. A questo punto le foto non lasciano dubbi: Belen è nuovamente innamorata. Questa volta sarà quello giusto?