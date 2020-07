Ogni serie tv interpretata da Can Yaman diventa un fenomeno mediatico. Visto il successo ottenuto lo scorso anno con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, anche quest'estate Canale 5 ha pensato di puntare su Erkenci Kus (in italiano Daydreamer - Le ali del sogno), la serie in cui il divo turco recita accanto all'attrice Demet Özdemir. Mentre in Italia i telespettatori (ma soprattutto le telespettatrici) stanno seguendo le vicende amorose di Can Divit e Sanem Aydin, Fox Turchia sta trasmettendo in patria Bay Yanlış, una nuova serie che vede Yaman protagonista accanto a Özge Gürel. L'entusiasmo per Bay Yanlış è alto anche in Italia tanto da spingere i fan dell'attore a mandare in tendenza su Twitter l'hashtag #BayYanlisMediaset con cui numerosissimi utenti hanno chiesto all'azienda di Cologno Monzese l'acquisto della serie attualmente in onda su Fox.

Oltre a Bay Yanlış Can Yaman sta lavorando a un nuovo progetto. Stando alle anticipazioni diffuse sul web, l'attore sarà impegnato in un film per la tv dal titolo CanyaMan: The Legend di cui, però, non si conosce alcun dettaglio sulla trama.

L'attore Can Yaman trionfa sui social con Bay Yanlış mentre circola il rumor sul film CanyaMan: The Legend

Nell'ultimo anno Can Yaman è diventato molto popolare sia in Turchia che nel resto del mondo, anche nel Belpaese. Soltanto su Instagram il profilo del giovane attore è seguito da più di 6,8 milioni di followers e sembra che qualsiasi cosa tocchi diventi oro. Lo dimostrano i dati numerici riferiti ai fan, ai cliccatissimi post che lo riguardano e agli ascolti che fa registrare ogni volta che va in onda una fiction di cui è protagonista.

Sta accadendo per ora sia in Italia con Daydreamer che in tanti paesi del mondo con la nuova serie di cui è protagonista insieme ad Özge Gürel, già sua partner in Bitter Sweet.

La romantic comedy Bay Yanlış va in onda in Turchia già da un mese e può essere seguita anche da altri paesi grazie al canale ufficiale di YouTube che ogni settimana pubblica la puntata sottotitolata in diverse lingue.

Nel frattempo sembra che l'attore sia al lavoro anche su un film per la televisione dal titolo CanyaMan: The Legend.

I fan di Can Yaman chiedono la messa in onda di Bay Yanlış su Canale 5

Nell'attesa di capire se Can Yaman sarà protagonista di un film che porta il suo nome o se si tratta dell'ennesimo pettegolezzo, i fan dell'attore stanno mostrando un grande interesse nei confronti della serie Bay Yanlış che sta entusiasmando il pubblico al punto tale da spingere i telespettatori italiani a richiedere a gran voce la messa in onda della serie in lingua italiana.

I numerosi fan italiani di Can Yaman hanno richiesto a Mediaset l'acquisto della nuova serie interpretata dall'attore e attualmente in onda su Fox Turchia e in streaming su YouTube. La richiesta non sarebbe accolta in tempi brevi dato che la trasmissione delle serie tv in lingua straniera non avviene normalmente in contemporanea con il paese di origine.