Nella puntata di ieri giovedì 16 luglio di Temptation Island 2020, docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, è andato in onda il falò di confronto tra Valeria Liberati e Ciavy. Dopo una discussione con toni accesi, Valeria ha deciso di uscire dalla trasmissione da single, troncando i rapporti con il fidanzato. Un gesto che è stato piuttosto apprezzato dai telespettatori del programma, che si sono scagliati duramente contro Ciavy. Il trentacinquenne di Ladispoli, una volta tornato alla vita di tutti i giorni, ha disattivato la possibilità di postare commenti sul suo profilo Instagram onde evitare un vespaio di polemiche.

Ciavy disattiva i commenti su Instagram dopo le critiche

Dopo la fine della storia d'amore con Valeria Liberati a Temptation Island, Andrea Maliokapis, detto Ciavy, è rimasto in silenzio. Sull'account Instagram del PR romano classe 1985, infatti, non appare nessun commento sotto le sue fotografie, sulle quali è possibile lasciare soltanto dei like. Per quale motivo? Forse, Ciavy ha preferito non ricevere più altre critiche dai telespettatori del docu-reality di Canale 5 che hanno sostenuto in pieno Valeria. In particolare, la maggior parte dei fan del programma non ha apprezzato affatto le parole utilizzate da Ciavy nei confronti della bella ventisettenne romana. "Hai fatto schifo, non si può raccontare quello che hai fatto.

La dignità di donna dove ce l'hai? Devi andare in giro a testa bassa" ha detto il trentacinquenne a Valeria, dopo aver assistito alle effusioni e agli abbracci con il bel tentatore trentenne Alessandro Basciano.

Valeria: 'Sento di essere tornata ad amarmi'

Dopo l'esperienza a Temptation Island, Valeria Liberati ha capito che la relazione con Ciavy non era affatto sana ed equilibrata.

La bella ventisettenne romana, infatti, ha dichiarato in un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine di essere finalmente rinata e di aver ritrovato l'amore per se stessa. Valeria, inoltre, ha compreso che è meglio chiudere definitivamente un rapporto che non funziona anziché cercare di portarlo avanti per paura della solitudine.

L'ex concorrente del docu-reality di Canale 5 ha poi affermato di volere accanto a se un uomo che le porti rispetto, che la ami, che non la faccia sentire insicura e in soggezione con le altre donne. Infine, Valeria ha speso belle parole per il tentatore Alessandro Basciano, con cui ha condiviso la sua avventura all'interno del suggestivo villaggio di Is Morus Relais: "Devo ringraziare lui se ho capito di non volere più Ciavy accanto a me. Mi sono fatta delle domande e mi sono data delle risposte".