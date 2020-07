Questa sera mercoledì 8 luglio andrà in onda in prima serata su Canale 5 alle 21:20, la nuova Serie TV turca "Come sorelle". In Turchia, la fiction composta da 8 episodi di 120 minuti, è andata in onda dal 25 ottobre al 13 dicembre 2019 e ha fatto riscontrare ottimi ascolti. In Italia, dove ci sono state già diverse precedenti serie televisive turche, potrebbe avere lo stesso successo.

Ipek inviterà le sorelle Deren e Cilem al suo matrimonio

Nel primo appuntamento di stasera, la protagonista Ipek dovrà convolare a nozze con Tekin. L'unico scopo dell'uomo sarà quello di prendere possesso di tutte le ricchezze e i beni della futura moglie.

Poco prima della cerimonia, la donna riceverà una lettera anonima, in cui le verrà svelato di essere stata adottata quando era una neonata. Quindi la protagonista si renderà conto che colei che l'ha cresciuta fin dai primi giorni, in realtà non è la sua madre naturale. Inoltre, Ipek scoprirà anche di avere due sorelle, i cui nomi sono Deren e Cilem. La prima è una dottoressa, mentre la seconda è una cantante. La futura sposa deciderà di invitarle alla cerimonia per conoscerle di persona, nonostante il parere contrario della madre che l'ha cresciuta.

Deren accetterà l'invito al matrimonio con piacere e scoprirà anche lei con grande sorpresa di essere stata adottata. Cilem si presenterà al matrimonio insieme ad Azra, un'amica con la quale ha vissuto ai tempi dell'istituto.

Poco dopo la celebrazione del matrimonio, Malik avrà un scatto d'ira contro le tre donne che per difesa personale si scaglieranno contro di lui e lo uccideranno. Successivamente, le sorelle nasconderanno il cadavere del novello sposo.

Le tre sorelle vorranno scoprire le loro origini

Come anticipato, la ricca ereditiera scoprirà di avere due sorelle e le inviterà al suo matrimonio.

Le sorelle Deren e Cilem si mostreranno subito molto solidali con Ipek che starà per sposare un uomo molto violento, solo per vendicare la morte del padre. Inoltre, le tre vorranno recuperare tutto il tempo perso e vorranno ricostruire ogni parte del loro passato.

Nonostante ciò, ogni volta che Ipek, Deren e Cilem saranno vicine a scoprire qualcosa di concreto sulle loro origini, ci sarà sempre qualche ostacolo sul loro cammino a complicare le cose.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della nuova serie turca "Come sorelle", per scoprire ulteriori novità sulle trama e sulle varie storie delle protagoniste. L'appuntamento è per stasera in prima serata sul quinto canale Mediaset. Inoltre, per chi non avesse l'opportunità di vedere la puntata durante la messa in onda, potrà recuperarla in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset Play.