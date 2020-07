Prosegue la programmazione della nuova soap turca Come sorelle con la seconda puntata in onda mercoledì 15 luglio su Canale 5. La storia è quella di tre sorelle che, prima di un incontro dettato dal destino, hanno sempre ignorato l'esistenza l'una dell'altra, in quanto sono cresciute distanti e adottate da tre madri diverse.

A differenza di altre soap turche più divertenti e ''leggere'' come Daydreamer - Le ali del sogno o Bitter Sweet, Come sorelle ha toni drammatici e tratta temi molto delicati. Tre donne con altrettante famiglie hanno alle spalle una vita turbolenta e segnata da eventi a tinte noir.

Anche dopo la loro reunion, verranno coinvolte in una serie di fatti che le metteranno in serio pericolo. Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata del 15 luglio alle 9 e 25 di sera circa su Canale 5.

Come sorelle trama seconda puntata del 15 luglio su Canale 5

La prima puntata della soap opera turca si conclude con l'assassinio di Tekin. Ipek ed Azra saranno impegnate a eliminare tutte le tracce che potrebbero ricondurre al colpevole, ma dovranno fare i conti con un imprevisto. Proprio la mattina seguente al delitto, alla villa arriva Sinan, il figlio di Tekin.

I problemi non sono finiti, visto che si scoprirà un importante retroscena nella vita di Cilem. Azra, suo malgrado, verrà a sapere che in passato è stata coinvolta in un losco giro di sostanze stupefacenti.

Il suo futuro consorte Burak ha perso la vita e, come se non bastasse, Cilem è stata rapita. Il motivo dei due crimini potrebbe essere collegato al fatto che tempo fa la donna ha effettuato uno scippo ai danni di un trafficante.

Arriva la vera madre delle tre sorelle

Nella seconda puntata di Come sorelle in onda su Canale 5 mercoledì 15 luglio, i telespettatori conosceranno il volto della vera madre delle tre donne.

Si tratta di Cahide, in carcere con l'accusa di aver assassinato il marito Mehmet. Cahide, dopo aver scontato la sua pena, raggiungerà le sue figlie.

Cemet, il fratello di Mehmet, sarà felice di riabbracciarla e di rivedere la donna che ha sempre amato. Nel frattempo, continueranno le indagini sulla morte di Tekin.

Il primo sospettato sarà Sinan, messo alle strette dalle accuse di Refik.

Stando alle anticipazioni di Come sorelle, Cahide continuerà a sostenere di essere finita dietro le sbarre da innocente, in quanto non è stata lei a porre fine alla vita di Mehemet. Cemet le starà accanto, nascondendo con difficoltà i veri sentimenti che prova nei suoi confronti.

Per rivedere le puntate di Come sorelle basta accedere al portale Mediaset Play, dove è possibile guardare in streaming gli episodi delle varie soap opera e Serie TV andate in onda su Canale 5.