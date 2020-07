Cristian Gallella, ex tronista di Uomini e donne, dopo la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto è tornato a calcare le pagine della cronaca rosa. Come segnalato da Gossipetv, il giovane ormai single sarebbe stato avvistato in compagnia dell'ex di Temptation Island, Selvaggia Roma. Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, infatti, si sono lasciati: ad annunciare la rottura è stata prima l’ex corteggiatrice vicentina, poi Gallella. Entrambi, attraverso i loro profili Instagram, hanno dichiarato che le loro strade si sono divise, pertanto si sentono liberi di intraprendere nuove frequentazioni.

Cristian e Selvaggia: amicizia o presunto flirt

Nella serata di venerdì 23 luglio sul web è stato diffuso un breve video in cui il protagonista è Cristian Gallella. Scendendo nel dettaglio, l’ex protagonista di Uomini e Donne sarebbe stato avvistato in un ristorante di Roma insieme ad altre tre coppie: successivamente alla comitiva si è aggiunta Selvaggia Roma. Come riportato da Gossipetv tra i due non c’è stato alcun atteggiamento sospetto che potesse far pensare a un presunto flirt. Tuttavia niente può essere escluso, visto che Cristian e Selvaggia sono entrambi single.

Gallella, dopo l'addio con Tara, non ha alcun legame sentimentale mentre Selvaggia in seguito alla rottura con Francesco Chiofalo ha avuto nuove storie, ma da qualche mese risulta essere single.

Al momento i due diretti interessati hanno preferito non commentare i pettegolezzi che li hanno coinvolti.

Tara Gabrieletto a cena con un ragazzo

In seguito all’addio tra una delle coppie più amate di Uomini e Donne, sono tanti i Gossip e le curiosità che hanno coinvolti i due ex coniugi. Nei giorni scorsi, Tara aveva chiesto ai suoi fan di non riportale i movimenti del suo ex marito.

Inoltre, l'ex corteggiatrice aveva confidato ai suoi estimatori di essere riuscita a riprendere in mano la sua vita.

Successivamente la stessa Gabrieletto è stata avvistata a cena con un ragazzo che, a quanto pare, non farebbe parte del mondo dello spettacolo. La segnalazione sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata riportata dal portale Very Inutil People.

Secondo la fonte che ha riportato la segnalazione, l’incontro tra la 33enne e il ragazzo aveva l’aria di essere un appuntamento. I due si sono concessi una cena in un ristorante giapponese, tuttavia non hanno mostrato in pubblico atteggiamenti complici.