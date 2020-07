Secondo le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda il 3 agosto Sanem e Can si comportano da innamorati. Emre si preoccupa per questa situazione e teme che la giovane possa raccontare tutta la verità a suo fratello.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda ogni giorno alle ore 14.50 su Canale 5. La fiction ruota intorno alle vicende che coinvolgono i due protagonisti: Can, fotografo di fama mondiale, e Sanem, sua nuova dipendente della Fikri Harika. Nonostante i vari problemi che trovano sul loro percorso, i due giovani fanno prevalere sempre il loro amore.

Anticipazioni 3 agosto: Sanem e Can si comportano da innamorati

Nelle scorse puntate, abbiamo assistito alla guerra che si è tenuta tra Can e Sanem. Il giovane, infatti, stanco ormai delle risposte che tardano ad arrivare da parte della sua dipendente, ha deciso di prendere le distanze da lei. Sanem, dal suo canto, pur di non perderlo è andato a casa sua e gli ha confessato i suoi sentimenti. Pertanto, nella puntata che andrà in onda lunedì 3 agosto, vedremo i due giovani iniziare la loro nuova storia d'amore ecomportarsi da innamorati.

Aydin, presa dall'euforia, racconta tutto ai suoi migliori amici Osman e Ayhan. Intanto, a casa di Sanem ci sono i preparativi per lo spot che verrà girato proprio nel loro quartiere e Mevkibe si occuperà del catering su richiesta di Can.

Daydreamer, Spoiler 3 agosto: Emre preoccupato per la situazione

Nelle puntate andate in onda finora, Emre è stato il vero nemico di Can e della Fikri Harika. Il giovane, infatti, si è servito di Sanem per i suoi loschi piani a sua insaputa ed ha favorito l'azienda di Aylin, la sua fidanzata. La giovane Aydin che era all'oscuro di tutto, quando si è resa conto della verità ha iniziato a mantenere le distanze dal minore dei Divit ed ha combattuto con il suo senso di colpa nei confronti di Can.

Nonostante ciò, Sanem si è decisa ad intraprendere una relazione con Can, non potendo più mentire a se stessa sui sentimenti che prova per lui. Emre si rende conto dell'avvicinamento tra i due e, nonostante abbia provato a dissuaderlo, capisce che Can è davvero innamorato della sua dipendente. Il più giovane dei Divit, infatti, li vede mentre cucinano insieme e si preoccupa per la sua incolumità.

Emre teme che Sanem, presa dal forte sentimento, riveli tutta la verità a suo fratello e vuole escogitare un piano affinché i due si allontanino. Ad aiutarlo c'è proprio la sua fidanzata Aylin, la quale cercherà di trovare il punto debole della giovane Aydin in modo da costringerla ad allontanarsi da Can. Per adesso, i due innamorati ignorano tutto quello che sta accadendo alle loro spalle e si vivono serenamente questa storia d'amore.