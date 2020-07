Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Daydreamer, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio ci saranno dei colpi di scena incredibili. In particolare, Sanem avrà una brutta lite con Can, ma nonostante ciò continuerà a portare avanti la sua idea per una nuova campagna pubblicitaria. Inoltre, la ragazza presenzierà sul set durante le riprese dello spot pubblicitario dei prodotti del signor Levent. Durante i preparativi per le riprese, i dipendenti dell'azienda Divit saranno messi a dura prova e ci saranno diversi scontri. Intanto, il padre di Sanem vorrà intraprendere una nuova attività commerciale insieme a Zebercet e il fratello di Ayhan.

Levent colpito dall'idea della figlia di Nihat

Il signor Levent sarà molto colpito da un'idea pubblicitaria di Sanem e così la utilizzerà per promuovere i suoi prodotti organici con la collaborazione dell'agenzia di Can. Nel frattempo, Nihat padre della giovane protagonista non vorrà più stare in casa e deciderà di reinventarsi attraverso una nuova idea imprenditoriale. In particolare, l'uomo vorrebbe aprire un negozio di polpette vegane insieme a Muzzafer (da sempre innamorato di Sanem). I due proveranno a convincere anche Osman a partecipare a questo nuovo progetto.

Nell'azienda Divit inizieranno le riprese per pubblicizzare i prodotti di Levent

Intanto, nell'azienda dei fratelli Can ed Emre Divit inizieranno le riprese per pubblicizzare i prodotti organici del signor Levent e per l'occasione verrà organizzato un catering vegano per tutti coloro che saranno impegnati nel progetto.

Non tutto andrà come previsto, in quanto i preparativi per le riprese della campagna pubblicitaria complicheranno i rapporti tra i lavoratori dell'azienda. In particolare, Deren e Aylin avranno uno scontro più duro del solito e scoppierà una vera e propria guerra d'intenti.

Sanem e Can avranno una brutta lite

Nei giorni seguenti, il clima diventerà ancora più teso e si scatenerà una brutta discussione anche tra Sanem e il fotografo Can per delle loro incomprensioni. Nonostante ciò, la figlia di Nihat sarà comunque presente sul set per assistere alle riprese dello spot che pubblicizzerà la bevanda prodotta dal signor Levent.

Non ci resta che aspettare la messa in onda degli episodi della prossima settimana della soap opera turca per scoprire come si evolveranno le cose. Inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate di Daydreamer - Le ali del sogno durante il passaggio su Canale 5 avrà modo di recuperarle mediante la piattaforma gratuita di Mediaset Play.