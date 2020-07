Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la Serie TV turca Daydreamer - Le ali del sogno in programmazione dal lunedì al venerdì, e in cui spicca la presenza di Can Yaman e Demet Özdemir.

Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani vedranno la prossima settimana, svelano che Sanem Aydin si sentirà sempre più in colpa nei confronti di Can Divit. L’aspirante scrittrice pentita di aver agito ai danni della Fikri Harika, cercherà di convincere Emre (Birand Tunca) a far sapere del suo doppio gioco al fratello insieme a lei. Purtroppo la figlia minore di Nihat e Mevkibe e il fotografo avranno l’ennesimo scontro doloroso sul set di una nuova pubblicità, a causa delle loro opinioni diverse.

Deren Keskin (Tugce Kumral) e Aylin Yüksel (Sevcan Yasar) invece continueranno a non vedersi di buon un occhio, per il fatto che non riusciranno ad andare d’accordo.

Daydreamer, trame al 31 luglio: Sanem stanca di continuare a mentire

Nelle puntate in onda da lunedì 27 luglio a venerdì 31 luglio dalle ore 14:45, Osman continuerà a riscuotere un grande successo come modello. Il macellaio farà colpo su Guliz, che si prenderà una vera e propria cotta. Anche se sul set fotografico ci sarà una bella atmosfera, Deren e Aylin saranno ancora ai ferri corti: nello specifico tra le due rivali ci sarà parecchia tensione. Intanto Sanem sempre più assalita dai sensi di colpa, stufa di mentire sarà intenzionata a confessare la verità a Can.

A questo punto l’aspirante scrittrice si recherà da Emre, e lo inviterà a essere onesto con il fratello: quest’ultimo si rifiuterà di adeguarsi alla volontà di Aydin. In particolare il contabile della Fikri Harika sarà certo di non poter mai ricevere il perdono del fotografo.

Can e la secondogenita degli Aydin litigano, Leyla gelosa di Osman

Successivamente il primogenito di Aziz e la sorella di Leyla collaboreranno insieme per un nuovo progetto, che avrà una sceneggiatura scritta dagli utenti del web. Sanem e Can mentre tenteranno di portare al termine il compito con professionalità, avranno ancora un rapporto di odio e amore.

A gran sorpresa l’autrice della sceneggiatura selezionata per la nuova pubblicità sarà quella firmata da Sanem, che non vorrà far sapere a nessuno di esserci lei dietro a quello pseudonimo.

Allo stesso tempo Nihat e Mevkibe cercheranno di pagare il debito contratto, ma Halil non accetterà i loro soldi per aver stretto degli accordi con Sanem. Intanto Muzzaffer dopo aver dimostrato di essere invidioso di Osman, farà i conti con una spiacevole sorpresa nell'istante in cui tenterà di diventare una star. A questo punto Aydin e il fotografo si metteranno alla ricerca di una zona perfetta del quartiere in cui dovranno essere girate le riprese. Infine Sanem e Can avranno l’ennesima lite, invece Leyla proverà gelosia quando vedrà Guliz corteggiare il suo spasimante Osman.