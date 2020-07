Gli spoiler della soap opera turca DayDreamer sono ricchi di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che verranno trasmesse nella settimana da lunedì 20 a venerdì 24 luglio su Canale 5 alle ore 14:45, Osman Isik (interpretato dall'attore Ali Yagci) dovrà sostituire il protagonista della campagna pubblicitaria, ma le riprese saranno interrotte temporaneamente per un guasto.

Inoltre Nihat e Mevbike saranno alquanto in ansia, poiché noteranno che la loro figlia Sanem ha una grande simpatia per Can. Successivamente Sanem scoprirà, grazie a Guliz, che Can e Polen andranno presto a convivere e hanno progetti seri riguardo alla loro relazione, la giovane donna quindi non la prenderà molto bene.

Osman sostituisce il protagonista della pubblicità

Nelle puntate di DayDreamer che andranno in onda dal 20 al 24 luglio, Osman sostituirà senza problemi il protagonista della pubblicità di 'Orgatte', ma per colpa di un guasto tecnico le riprese si interromperanno all'improvviso.

Per risparmiare tempo prezioso, gli attori che hanno recitato nel video e i tecnici dell'agenzia Fikri Harika di Can saranno costretti a dormire presso il set, affinché possano iniziare a girare le scene già dalle prime ore dell'alba del giorno dopo.

Nel frattempo Sanem e Guliz si prepareranno per andare all'evento di Can.

Leyla vuole aiutare Sanem

Durante le riprese Nihat Aydin e Mevkibe si renderanno conto che la loro figlia Sanem ha un forte interesse nei confronti di Can Divit, così vorranno trovare un modo per evitare che la ragazza non prenda brutte delusioni.

Più tardi Sanem e Guliz si recheranno alla festa post-produzione di Can. Durante il viaggio Guliz rivelerà all'amica che Polen molto presto andrà a vivere con Can e che la coppia avrebbe in previsione addirittura il matrimonio. Dopo aver appreso la novità Sanem sarà notevolmente turbata. Intanto Osman accetterà di lavorare come modello.

Successivamente Sanem commetterà un grave sbaglio e romperà la macchina fotografica di Can, tutti saranno convinti che Divit decida di licenziare la ragazza non appena scoprirà quanto accaduto. Più tardi Leyla, la sorella di Sanem, cercherà di intervenire nella situazione per aiutare la ragazza.

Dove guardare in streaming online le puntate di DayDreamer

Nell'attesa che vadano in onda su Canale 5 le nuove puntate di DayDreamer è possibile rivedere alcuni degli episodi già andati in onda in televisione, attraverso il sito gratuito MediasetPlay.it. All'interno dell'apposita piattaforma si possono trovare anche altri contenuti interessanti, come i video-clip sulle anticipazioni e le trame della telenovela turca.