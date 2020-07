Su Canale 5 prosegue l'appuntamento pomeridiano con la telenovela Daydreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 17 luglio svelano che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) stanchi dopo una lunga giornata di lavoro si addormenteranno sulla stessa amaca.

Il risveglio del fotografo e dell'aspirante scrittrice però sarà piuttosto turbolento a causa di Polen (Kimya Gökçe Aytaç), la quale tramerà alle spalle di Sanem per allontanarla una volta per tutte dall'ex fidanzato.

Daydreamer, spoiler del 17 luglio: Can e Sanem dormono insieme

Nel corso dell'episodio di Daydreamer del 17 luglio Can e Sanem, dopo aver chiarito le rispettive incomprensioni, torneranno a lavorare insieme sul set.

I dipendenti della Fikri Harika per terminare in tempo le registrazioni dello spot della nuova bevanda prodotta da Levent dovranno giocoforza restare svegli per tutta la notte. Nonostante ciò, presi dalla stanchezza, Divit e Aydin si addormenteranno insieme su un'amaca.

Il giorno dopo, al risveglio, la situazione sarà tutt'altro che serena. Polen infatti raggiungerà Can e Sanem e si dimostrerà sempre più decisa a fare di tutto pur di tornare tra le braccia dell'ex fidanzato. La donna, per tornare a fare coppia fissa con Divit, conterà sulla complicità di Aylin che l'aiuterà a sbarazzarsi della rivale in amore, la giovane Aydin.

Polen è gelosa di Can, Leyla delusa dal comportamento di Emre

Can Divit si vedrà costretto a giustificarsi coi suoi dipendenti quando vedranno lui e Sanem con i vestiti bagnati.

Polen non riuscirà più a tenere sotto controllo la sua gelosia, infatti chiamerà l'ex compagno in disparte e gli dirà che Sanem non è la ragazza adatta a lui perché ha un'estrazione sociale inferiore alla sua.

Nel frattempo Leyla comincerà a pensare che tra lei ed Emre potrebbe nascere qualcosa in più rispetto ad un normale rapporto di lavoro.

Tuttavia si tratterà solo di una mera illusione, infatti la segretaria rimarrà piuttosto delusa di fronte ai comportamenti poco carini del fratello di Can.

Muzaffer sarà invidioso delle attenzioni che vengono costantemente riservate a Osman da quando questi è stato selezionato come modello per la Fikri Harika.

Ayhan invece resterà senza parole quando Ceycey le confesserà di essersi innamorato di lei. Infine Sanem organizzerà una festa a sorpresa per Polen allo scopo di impedirle di trascorrere il compleanno da sola con Can.