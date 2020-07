L'appuntamento con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno è confermato per tutta la prossima settimana e anche martedì 21 luglio andrà in onda su Canale 5 una nuova attesissima puntata. Le anticipazioni su quello che vedremo in onda rivelano che ci saranno un bel po' di novità, soprattutto tra Can e Sanem, i quali dopo aver affrontato un momento di burrasca, ritroveranno di nuovo la serenità e l'armonia e finiranno per passare la notte insieme, proprio come se fossero due fidanzati.

DayDreamer, spoiler 21 luglio: verrà rigirato lo spot pubblicitario

Nel dettaglio, infatti, gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer che andrà in onda il 21 luglio in prima visione assoluta, rivelano che l'attenzione sarà focalizzata soprattutto sulla realizzazione dello spot della Orgatte.

Purtroppo la prima registrazione non è andata a buon fine, complice la rottura della macchina fotografica e quindi sarà necessario girare al più presto le nuove scene.

Can, per fortuna, non si perderà di animo e riuscirà subito a trovare la soluzione a questo problema che è sorto: per fare in modo che non si perda ulteriormente tempo, chiederà a tutta la troupe di soggiornare nel bosco. In questo modo, infatti, il giorno dopo saranno già tutti presenti e potranno mettersi subito al lavoro per la realizzazione dello spot pubblicitario che vedrà Osman come protagonista maschile.

Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che l'idea di Can verrà ben accolta anche da Sanem, la quale deciderà di soggiornare nel bosco e dopo il bacio sfiorato con il fotografo, tra i due ritornerà di nuovo il sereno e l'armonia.

In questa nuova puntata che verrà trasmessa martedì pomeriggio su Canale 5, Sanem e il fotografo si lasceranno andare e finiranno per dormire tutta la notte insieme sull'amaca.

Can e Sanem passano la notte assieme sull'amaca

I due si addormenteranno, l'uno tra le braccia dell'altro, lasciandosi andare a delle tenere effusioni che non passeranno affatto inosservate.

Colei che si infastidirà più di tutti sarà sicuramente Polen. Il giorno dopo, infatti, quest'ultima apparirà agguerrita più che mai nei confronti di Sanem e del fotografo. Cosa avrà intenzione di fare? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera turca di grande successo.

Intanto per chi non avesse la possibilità di seguire tutti i giorni gli episodi inediti di DaydDeamer su Canale 5, c'è la possibilità di rivederli in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione free che permette di riguardare gli episodi comodamente da un dispositivo mobile e in qualunque momento.