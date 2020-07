Sono sempre più movimentate le vicende della Serie TV di origini turche DayDreamer - le ali del sogno. Dagli spoiler si evince che nell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset l’8 luglio 2020, Sanem Aydin (Demet Özdemir) deciderà di confessare al suo datore di lavoro di essere stata vittima dei tranelli di Emre Divit (Birand Tunca). La giovane si recherà nell’abitazione del suo capo Can (Can Yaman) anche con lo scopo di confessargli i propri sentimenti una volta per tutte e convincerlo a rimanere in Turchia. Ma l’aspirante scrittrice con immenso dispiacere desisterà dal suo intento a causa del ritorno improvviso di Polen, la storica fidanzata del fotografo.

DayDreamer, trama mercoledì 8 luglio: Can annuncia la sua partenza a Sanem

Si preannuncia ricca di tensione la puntata che i telespettatori italiani potranno seguire su Canale 5 mercoledì 8 luglio 2020. Le anticipazioni raccontano che per iniziare Can e Sanem rimarranno bloccati in una fabbrica abbandonata. I due faranno capire per l’ennesima volta di piacersi a vicenda, ma non si daranno un bacio a causa dei loro diverbi. Il primogenito di Aziz dopo aver accompagnato la ragazza a casa le darà un regalo di ringraziamento: una penna e un biglietto per aver contribuito nella realizzazione di una nuova campagna pubblicitaria.

A questo punto Can, prima di salutare la giovane, le sottolineerà di continuare a lavorare alla Fikri Harika se si fosse licenziata a causa sua, poiché a breve lui se ne andrà via da Istanbul.

Sanem Aydin decisa a dichiararsi a Can, ma ritorna Polen

Dopo essersi resa conto di non voler accettare il fatto che Can abbia deciso di partire, Sanem - certa di non poter vivere senza di lui - si recherà nella dimora dello stesso per parlargli. Nello specifico la sorella di Leyla il giorno seguente - oltre a voler spiegare al primogenito di Aziz - la causa del proprio cambio di atteggiamento repentino, vorrà dirgli di amarlo.

Purtroppo un colpo di scena non permetterà a Sanem di essere sincera con Can. Infatti il fotografo verrà sorpreso dalla sua dipendente in compagnia della fidanzata Polen, con cui sta insieme da parecchi anni. La presenza di quest’ultima farà rimanere spiazzata la ragazza, poiché il suo capo le aveva fatto credere che la sua storia d’amore fosse terminata in modo definitivo.

Infine Sanem si scoraggerà, perché sarà consapevole di non poter mai essere agli stessi livelli della donna, appena ritornata in Turchia per stare al fianco del proprio amato.