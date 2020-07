Nuovi colpi di scena in arrivo nel corso delle puntate della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno che vedremo in onda nelle prossime settimane su Canale 5. La soap turca continuerà ad appassionare il pubblico con le tormentate vicende sentimentali che riguardano la coppia formata da Can e Sanem, i quali, però, per un bel po' di tempo dovranno dirsi addio e le loro strade si separeranno. Il tutto accadrà dopo un durissimo scontro che avverrà tra i due e che porterà Can a lasciare Istanbul provando a cambiare vita.

DayDreamer, spoiler puntate turche: Can si allontana da Sanem

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che il rapporto tra Can e Sanem crescerà sempre più e tra i due si potrà parlare di coppia a tutti gli effetti.

Eppure, ci sarà una svolt aimprovvisa che metterà in discussione il loro sentimento: Sanem accuserà Can di essere il responsabile della distruzione del libro che lei stava preparando e che avrebbe messo in vendita con un importantissimo editore americano.

Il libro, infatti, verrà distrutto bruciato dalle fiamme e la ragazza accuserà Divit di esserne il responsabile. Un colpo decisamente duro da digerire per Can, il quale non riuscendo a sopportare il peso delle accuse che gli verranno fatte, deciderà di andare via da Istanbul, lontano da tutto e da tutti. Gli spoiler della soap opera turca rivelano che la sua sarà una decisione molto forte, dato che Can resterà fuori città per ben un anno.

Can, quindi, proverà ad iniziare questa nuova vita ma non sarà affatto facile per lui dato che non riuscirà a dimenticare facilmente la bella Sanem e anche la ragazza farà fatica a voltare pagina.

Nel frattempo, però, Sanem riuscirà comunque a pubblicare il suo primo libro che tra l'altro verrà tradotto in diverse lingue in tutto il mondo.

Leyla si innamora di Emre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di DayDreamer rivelano che a distanza di un anno, Can tornerà di nuovo ad Istanbul per incontrare suo padre e successivamente si farà vivo anche con Sanem, con la scusa della barca danneggiata.

Tra i due, però, non sarà proprio facile recuperare il rapporto dato che l'orgoglio li frenerà e saranno soprattutto gli amici a dare una spinta per far sì che ritorni il sereno.

E ancora nelle prossime puntate di DaydDeamer - Le ali del sogno, vedremo che Leyla si renderà conto di provare un sentimento nei confronti di Emre.

Lei lo consolerà nel momento in cui l'uomo scoprirà che è stata Aylin a rovinare la carriera di suo fratello Can e temerà che Sanem possa dirgli tutta la verità. Tra i due sboccerà l'amore? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.