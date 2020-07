Molti colpi di scena attendono i fan di DayDreamer-Le ali del sogno nel corso delle prossime settimane. Dando uno sguardo alle anticipazioni provenienti dalla Turchia, un nuovo perfido personaggio entrerà nella soap tv turca, mettendo i bastoni tra le ruote alla relazione tra Can e Sanem. Proprio il nuovo arrivato farà credere a Sanem che sia stato Divit a distruggere il suo libro, mandando in frantumi il suo sogno di scrittrice. Le accuse rivoltegli dalla sua amata, faranno sì che Can decida non solo di lasciare l'azienda, ma anche Istanbul, ricominciando una nuova vita lontano dalla Turchia e da Sanem.

Solo a distanza di un anno i due si rincontreranno.

Can abbandona Sanem e Istanbul per un anno intero

Dalle anticipazioni turche, si verrà a sapere che, a un certo punto della storia, Can e Sanem non si vedranno per un anno intero. Tutto avrà inizio quando Sanem accuserà ingiustamente Can di aver distrutto il suo libro ancor prima della pubblicazione. Accuse pesanti che strazieranno il maggiore dei Divit tanto da indurlo a lasciare Sanem e allontanarsi da Istanbul, rinunciando anche alla guida della FiKri Harika. Nel tempo in cui staranno lontani, Sanem realizzerà il suo sogno, diventando una scrittrice di successo. Non per questo però, dimenticherà Can, cercando di contattarlo più volte senza successo.

DayDreamer, anticipazioni Turchia: Can rivede Sanem a distanza di un anno

A distanza di un anno dalla suo allontanamento volontario, Can farà ritorno in città, grazie all'intercessione del padre Aziz e della zia Remide. Can si rifarà vivo con Aydin con la scusa di una barca danneggiata e la ragazza proprio non riuscirà a capire come l'uomo sia tornato per una barca invece che per lei.

I due quindi, vittime del loro orgoglio, sembreranno non trovare un punto di incontro e sarà a questo punto che interverranno la famiglia e gli amici per cercare di mettere pace tra loro.

DayDreamer: Can Divit e Sanem di nuovo insieme grazie ad Aziz

Stando agli spoiler riguardanti le puntate di DayDreamer già andate in onda in Turchia, si viene a sapere che Sanem diventerà autrice dell'anno per un'associazione di esperti e, per tale motivo, Yigit, ancora affascinato dalla ragazza, vorrà stare da solo con lei.

A questo punto interverrà Aziz, il padre di Can che, con l'aiuto del suo team, studierà uno stratagemma affinché siano Can e Sanem a rimanere soli. Da quanto si apprende, grazie a questo escamotage, i due riusciranno finalmente a chiarirsi.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli su Can Divit e Sanem Aydin, si ricorda che la soap tv DayDreamer va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, a partire dalle 2 e 45 del pomeriggio circa.