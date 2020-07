L’attore turco Can Yaman con il suo fascino e la sua bravura continua a essere sempre più apprezzato anche in Italia, dopo essersi fatto conoscere dai fan lo scorso anno con la serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. L’ex interprete di Ferit Aslan dal 10 giugno 2020 è tornato a intrattenere i telespettatori come protagonista della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì.

Nelle ultime ore sul web è circolata una notizia che sicuramente verrà accolta con entusiasmo da tutti coloro che seguono le vicende di Can Divit e Sanem Aydin. In tutte le edicole dal 22 luglio ci saranno i poster-calendario in maxi formato, con le immagini degli interpreti più amati del momento.

Dal 2 agosto invece uscirà uno speciale di quasi cento pagine dedicato soprattutto agli spoiler delle puntate non ancora trasmesse.

Le foto dei protagonisti di DayDreamer in un calendario

Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue l’appuntamento con la Serie TV DayDreamer che ha segnato il ritorno sul piccolo schermo di Can Yaman. Per via dell’ottimo riscontro registrato dalla nuova soap opera, Fivestore ha diffuso un comunicato stampa emesso da Mediaset che non è passato inosservato al popolo del web. A partire da mercoledì 22 luglio 2020 sarà divulgato il primo prodotto ufficiale italiano legato allo sceneggiato campione d’ascolti del day-time di Canale 5. Si tratta del calendario basato sulla telenovela che narra la storia d’amore di Sanem Aydin e Can Divit.

L’interprete del fotografo può quindi considerarsi sempre più soddisfatto per la popolarità acquisita.

Il calendario della soap opera è intitolato 16 mesi da sogno: copre un arco temporale che va da settembre 2020 a dicembre 2021 e contiene foto esclusive dei protagonisti della telenovela che in Turchia è conosciuta con il titolo di Erkenci kus, oltre a delle curiosità sugli attori.

Le anticipazioni delle puntate inedite della soap svelate in una rivista

Dal 6 agosto 2020 invece Sanem, Can e tutti gli altri personaggi faranno compagnia ai loro seguaci anche fuori dallo schermo televisivo. Uno speciale di cento pagine sarà dedicato alla serie tv più seguita di questa calda estate.

Un'occasione per poter leggere le anticipazioni degli episodi inediti già diffuse in rete, o per sfogliare le foto dell’attore Can Yaman. È sicuramente un regalo per festeggiare il successo che questa soap continua a ottenere quotidianamente in termini di ascolti.