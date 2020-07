Tra i prodotti di grande successo di questa estate 2020 vi è sicuramente Daydreamer - Le ali del sogno, la nuova soap opera di Canale 5 importata dalla Turchia che vede protagonista l'attore Can Yaman. Settimana dopo settimana gli ascolti di questa serie sono migliorati sempre più al punto da arrivare a toccare la soglia del 23% di share. In queste ore, però, stando alle notizie riportate in anteprima da TvBlog, in casa Mediaset si sta decidendo quello che sarà il destino di Daydreamer, dato che entro settembre non riusciranno a mandare in onda tutte le puntate previste di questa serie e quindi bisognerà trovare una soluzione.

La soap Daydreamer non finirà a settembre: il futuro, però, è ancora incerto

Nel dettaglio, infatti, la prima e unica stagione di Daydreamer risulta composta da 51 episodi della durata di due ore circa, che tuttavia per la versione italiana sono stati nuovamente editati e complessivamente si è arrivati ad un totale di oltre 150 episodi della durata di 40 minuti.

Ovviamente, entro metà settembre sarà impossibile riuscire a mandare in onda tutti gli episodi previsti della serie turca con Can Yaman. La fascia oraria delle 14.45, infatti, tornerà saldamente nelle mani di Uomini e Donne, il fortunatissimo dating show sentimentale ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno dovrebbe presentarsi al pubblico nella formula che unirà trono classico e trono over.

Con il ritorno di Uomini e donne, il palinsesto di Canale 5 non sarà più in grado di accogliere e ospitare la messa in onda dei nuovi episodi di Daydreamer. Stando alle indiscrezioni riportate in queste ore sulle pagine di TvBlog, al momento in casa Mediaset non avrebbero ancora preso una decisione definitiva su quello che sarà il futuro della soap opera a partire dal mese di settembre.

Mediaset deve valutare quando mandare in onda Daydreamer

Non si hanno ancora notizie, quindi, su quale sarà la nuova programmazione di Daydreamer: non si esclude, però, che come è già accaduto con altre soap lanciate durante la stagione estiva, Mediaset possa sospenderla a settembre per poi riprenderla nuovamente a partire dalla prossima stagione estiva, per mandare in onda il gran finale della storia d'amore tra Can e Sanem.

Di sicuro questa soap ha fatto breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset. La media, ormai, si è stabilizzata sulla soglia dei 2.5 milioni di spettatori al giorno e in alcuni casi riesce a superare anche gli ascolti delle consolidatissime Beautiful e Una vita, in onda da svariati anni su Canale 5.

Numeri che permettono alla serie turca di avere sempre la meglio sul programma competitor, 'Io e Te' che su Rai 1 si ferma a una media di 1.2 milioni di spettatori.