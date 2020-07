Nell'episodio di DayDreamer - Le Ali del sogno, che andrà in onda lunedì 20 luglio, vedremo che tutta la fatica fatta dalla squadra Divit verrà resa vana da un problema tecnico alla fotocamera di Can. Questo implicherà come conseguenza diretta il dover registrare nuovamente lo spot per la campagna pubblicitaria di Levent.

Emre, invece, inviterà Leyla a cena, mentre Aylin sarà sempre più impegnata nei suoi machiavellici progetti. A tale scopo chiederà di incontrare Polen per parlarle di una questione molto importante. Can e Sanem, intanto, continueranno a vedere ostacolato il loro amore.

Brutto imprevisto durante la campagna pubblicitaria dei prodotti di Levent

La soap opera turca DayDreamer - Le Ali del sogno sta riscuotendo un grande successo. Come sempre, va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.45 su Canale 5. Durante la puntata di lunedì 20 luglio assisteremo ad un brutto imprevisto che colpirà l'azienda Divit. Tutti i membri si sono duramente impegnati per la realizzazione dello spot pubblicitario dei prodotti biologici di Levent. Osman ha dato luogo ad un'interpretazione davvero esemplare ma, purtroppo, un imprevisto comprometterà l'intero lavoro. Un guasto alla macchina fotografica di Can farà cancellare tutti i file. Pertanto, non ci sarà alternativa se non quella di ripartire daccapo e registrare tutto il lavoro nuovamente.

DayDreamer 20 luglio: Sanem e Can interrotti sul più bello

I clienti, ovviamente, non potranno fare a meno di mostrare tutto il loro nervosismo per tutta questa situazione e Can farà di tutto per porre rimedio. Il fotografo e Sanem, quindi, verranno interrotti sul più bello da questa brutta notizia e non riusciranno a concentrarsi sul loro sentimento reciproco.

La coppia dovrà, quindi, recarsi immediatamente sul set per provvedere a trovare una soluzione a questo grande problema. Il fratello maggiore della famiglia Divit, però, non si perderà d'animo e dirà di avere già in mente un'idea per riuscire a porre rimedio all'increscioso incidente.

Aylin farà una comunicazione a Polen

Il fratello minore della famiglia, Emre, nel frattempo, deciderà di invitare a cena Leyla per parlare di alcune faccende. Aylin, invece, sarà sempre più impegnata nel provare a portare a termine i suoi piani. Da quando Polen ha deciso di allearsi con lei, le due donne cominceranno a collaborare insieme per perseguire obiettivi comuni e decisamente subdoli. A tal proposito, nella puntata di DayDreamer, che andrà in onda il 20 luglio, vedremo che Aylin dirà di avere qualcosa di molto importante da riferire alla sua alleata. Non ci resta che attendere la messa in onda per capire di cosa si tratta.