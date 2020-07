Secondo le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda venerdì 31 luglio Sanem si deciderà a dichiarare i suoi sentimenti a Can e tra i due scatterà un bacio.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:50 e racconta l'amore che nasce tra Sanem, giovane maldestra e simpatica, e Can, fotografo di fama mondiale. I due sono costretti a lavorare nella stessa agenzia e incontrano molti ostacoli sul loro cammino, ma il loro amore sembra avere sempre la meglio.

Anticipazioni 31 luglio: Can e Sanem si dicono addio

Can e Sanem sono costretti ancora una volta a lavorare insieme, nonostante siano in guerra a causa di un litigio avvenuto nelle scorse puntate.

Ricordiamo, infatti, che il giovane fotografo ha perso la pazienza e si è ripromesso di non inseguire più la donna che ama, almeno finché lei non confessa di provare qualcosa per lui. Intanto, Sanem continua a ricercare le sue attenzioni, ma viene continuamente ignorata. Pertanto, nella puntata che andrà in onda venerdì 31 luglio, Can e la sua dipendente sono alla ricerca di un set per il nuovo spot che prevede la sceneggiatura ideata da Sanem. Intanto, la giovane sembra aver immaginato come set della sua storia proprio il quartiere dove vive, che verrà quindi scelto come luogo dove girare le riprese. Can ne approfitta per andare a casa di Sanem e scopre la sua collezione di profumi che fanno riferimento ai momenti trascorsi insieme.

Il fotografo è ferito e se ne va via, decidendo di non inseguire più la sua dipendente. I due hanno ancora una volta un duro scontro che li porta a dirsi nuovamente addio. Intanto, in ufficio, assistiamo al ritorno di Aylin, che provoca ancora una volta l'ira di Deren. Leyla, dal suo canto, è sempre più gelosa delle attenzioni che Guliz riserva ad Osman e le intima di lasciarlo perdere.

Spoiler 31 luglio: Sanem dichiara i suoi sentimenti a Can e i due si baciano

Dopo il duro scontro avuto con Can, Sanem è decisa a dichiarare i suoi sentimenti all'uomo che ama. Intanto, il fotografo trascorre la serata con Deren per distrarsi e va a bere qualcosa con lei. Al suo ritorno è sorpreso di trovare nel giardino di casa sua proprio la donna di cui si è innamorato.

Sanem si è decisa a confessare quello che prova pur di non perderlo. A quel punto Can parte con una serie di domande che le aveva già posto in un suo sogno: le chiede perché lei non lo vuole e perché sta scappando da lui. Nella realtà, però, Sanem risponderà in maniera diversa e l'unica cosa che gli dice è che lo ama. Can ottiene finalmente la dichiarazione che stava aspettando da tempo e tra i due scatta un bacio sotto una pioggia d'acqua provocata dal sistema di irrigazione.